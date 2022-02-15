Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь

В интервью Кэмпбелл немного рассказала о характере своего ребенка.

«Мне повезло, что мой ребенок любит путешествовать так же, как и я — никаких хныканий при взлете и посадке. Она хорошая девочка: очень хорошо спит, почти никогда не плачет, и мне сказали, что она очень внимательна для своего возраста. Она много смеется. И она почти разговаривает. Я думаю, что она может начать ходить раньше, чем ползать. И у нее уже шесть зубов», — поделилась Наоми.

Появление ребенка модель анонсировала в мае прошлого года у себя в инстаграме, не раскрыв никаких подробностей, что сразу породило множество слухов. Многие предполагали, что Наоми прибегла к услугам суррогатной матери, но комментировать это модель не стала. В интервью звезда подиума развеяла лишь слухи о приемном ребенке.

«Ее не удочерили, она мой биологический ребенок», — сказала Кэмпбелл, отказавшись раскрыть даже имя дочери и не коснувшись темы отцовства. Все детали она приберегает для своих мемуаров, к написанию которых еще не приступила.

«Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет. Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить», — призналась Кэмпбелл.

Автором фотосессии с Наоми и ее дочерью стал модный фотограф и близкий друг Кэмпбелл Стивен Мейзел, которого она знает с ранней юности. Кэмпбелл, которая и сегодня активно продолжает модельную карьеру и часто принимает участие в дефиле, рассказала, как чувствует себя на показах и что изменилось по сравнению с 1990-ми.

«Мне все еще нравится это, но это нервирует. Потому что мне 51 год, а я хожу с девчонками, которым 18! Здорово быть с этими молодыми людьми в моем возрасте. Но я определенно чувствую, что мое время было более радостным. Мы улыбались. Мы должны были показать нашу индивидуальность. Это было невероятное время, но мы много работали. И сколько бы ни менялись наряды, сколько бы мы ни выступали, мы никогда не говорили, что устали. Нам всем это нравилось, и мы поддерживали энергию друг друга. Мы делали восемь показов в день, а вечером шли праздновать с дизайнерами. Иногда я задаюсь вопросом, смогли бы модели сейчас не отставать от нас», — поделилась воспоминаниями Наоми.