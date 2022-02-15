Мужчина из Тарту обвиняет Confido в искусственной накрутке цен за тестирование на ковид

«Confido в Лыунакескусе (торговый центр в Тарту - прим. ред), похоже, использует любую возможность, чтобы получить от клиента как можно больше денег, пока тема ковида не исчерпана», - рассуждает житель города Тарту в социальных сетях.

Тартусец рассказывает, что около месяца назад он обратился в клинику Confido в Лыунакескусе, чтобы записаться на тестирование на коронавирус. «Мне назначили дату сдачи анализа, попросили 49 евро. Результат оказался отрицательным».

Однако несколько дней назад, когда мужчина снова ступил на территорию центра Confido, его охватило смятение. «Я пытался установить новое время, но правила уже изменились», - вспоминает он. Ему сказали, что при регистрации на месте ему придется заплатить 65 евро, но если он предварительно зарегистрируется через Интернет, то цена составит 49 евро.

«Я объяснил, что хоть я и физически нахожусь здесь, я хотел заранее назначить время для теста, а не сейчас. В прошлый раз я заплатил 49 евро за ту же услугу». Персонал стал отрицать этот факт и не смог дать ответа, кто мог зарегистрировать мужчину по меньшей цене. «И так продолжался этот глупый долгий спор. В итоге, мне пришлось регистрироваться на сайте», - говорит мужчина.

Он возмущен и поэтому поднял волнующий его вопрос в социальных сетях. Он не понимает, что делать тем, у кого нет доступа в Интернет. «Это дискриминация, не так ли, когда приходится платить больше за ту же услугу», - спрашивает он.

Офис Confido в медицинском центре Raatus. ФОТО: Postimees / SILLE ANNUK

Моника Лелль, исполняющая обязанности руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Confido, сказала Elu24, что это была проблема общения персонала с клиентом: «Мы очень сожалеем, что произошла путаница, в результате которой клиент неправильно понял ценообразование услуг».

Лелль пояснила, что стоимость теста составляет 49 евро при предварительном бронировании и 65 евро без бронирования и при оплате на месте. «В любом случае, при предварительном бронировании стоимость приема составляет 49 евро. Если клиент пришел в клинику, чтобы записаться на прием на следующий день, цена по-прежнему будет 49 евро. Более высокой цена будет только в том случае, если человек приходит в пункт тестирования или клинику без предварительной записи и хочет пройти тестирование немедленно».