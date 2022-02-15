У меня нашлось 2 миллиона, чтобы свозить Сергея на Мальдивы: Волочкова впервые рассказала о причинах расставания с экс-бойфрендом

Потом он говорит: «Настя, а ты можешь 12 миллионов рублей вложить в строительство фитнес-центра, и я буду там управляющим?»

Представляете мой шок? Я уже вложила однажды и потеряла массу денег. К тому же, мои подписчики стали писать про его бандитское прошлое. Сергей сразу объяснил, что все с точностью до наоборот, что он помогал людям. Получалось, все, что я знала о нем, было только с его слов. Но я рассудила, что у каждого есть прошлое и нельзя за это винить.

Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше я понимала, что быть вместе у нас не получится.

Я не собиралась подстроиться под его график, он работал трое суток подряд в своей сауне и трое отдыхал. При этом большую часть времени проводил с сыном. Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой.

Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!

Для меня эти отношения стали курортным романом. Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие. Если без тайн, то оно обошлось в два миллиона рублей (примерно 24 000 евро)!

День рождения

Мы вернулись перед моим днем рождения, и Сережа поймал звезду, увидев, что на празднике журналистов больше, чем гостей. Я была потрясена его поведением. Он давал интервью всем, занимался самолюбованием, как и на Мальдивах. Человек реально почувствовал себя звездой, ему крышу сорвало.

Обвинения в сториз

В какой-то момент Сергей сказал в Stories, что не сможет что-то простить мне как мужчина и как отец. Версии строили всякие, теперь послушайте мою: перед днем рождения он сказал, что приедет с сыном, очевидно, чтобы показать, что я принимаю в семью не только его, но и ребенка.

Но я попросила этого не делать, так как это взрослое мероприятие и я не хочу никакой показухи.

Путь на федеральный канал

Еще на Мальдивах мне начали звонить с федеральных каналов, хотели осветить эту красоту и наше семейное счастье. Я сказала ему, что предлагают сняться в программе. И первое, чем он поинтересовался, сколько ему заплатят?

Я ему объясняю, что если мне и платят, то за то, что я Анастасия Волочкова! И тут же получаю ответ: так моя жизнь тоже интересна людям!