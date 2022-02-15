Под какими знаками Зодиака рождаются самые слабые мужчины

Телец

Парни этого астрологического символа — абсолютные потребители. Они никогда не догадаются, что избранница ждет внимания и широких жестов. Даже о подарке на день рождения они могут забыть, если им заранее не напомнить, еще лучше — сказать, что и когда нужно своей даме вручить. Иначе ждать нечего. Если женщина из скромности отказывает себе в удовольствиях и не требует сверх меры, Телец только рад. Более того, вместо возлюбленной он скорее побалует самого себя, да еще и с шиком и размахом.

Дева

Мужчина-Дева не способен на романтические приключения и авантюры. Он долго принимает решения и не может сделать первый шаг — вероятнее всего, вы успеете выйти замуж за другого, пока такой парень будет собираться с вами познакомиться. Кроме прочего, представители этого знака зодиака страшно боятся неизвестности и предпочитают холодный расчет в любом деле. Они не любят эксперименты и не умеют импровизировать. Так что на спонтанную поездку в горы или романтический ужин на крыше небоскреба можете не рассчитывать, дамы, пишет 5-tv.ru.

Рыбы