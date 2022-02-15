Даже без трусиков: фото абсолютно голой Дарьи Мороз попало в Сеть

Дерзости образу добавляла укладка Мороз с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глаза. Во время съемки заслуженная артистка России кокетливо потупила взгляд и приоткрыла рот. «Весна близко. Это все, что я хочу сказать про сегодня. Ну и… Под любой, самой плотной оболочкой скрывается живое и ранимое. И это не про тело», – подписала откровенный пост сама Дарья.