Даже без трусиков: фото абсолютно голой Дарьи Мороз попало в Сеть
Дарья Мороз предстала в соблазнительном виде. Актриса снялась без белья, пишет eg.ru.
Дарья Мороз предстала в соблазнительном виде. Актриса снялась без белья, пишет eg.ru.
38-летняя экс-супруга Константина Богомолова произвела фурор в Сети, опубликовав свежий снимок в своем Инстаграме. Звездная блондинка не постеснялась предстать перед камерой абсолютно голой.
На черно-белом кадре Дарья запечатлена даже без трусиков и бюстгальтера, но, впрочем, свои главные прелести актриса прикрыла жакетом, расшитым стразами.
Дерзости образу добавляла укладка Мороз с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глаза. Во время съемки заслуженная артистка России кокетливо потупила взгляд и приоткрыла рот. «Весна близко. Это все, что я хочу сказать про сегодня. Ну и… Под любой, самой плотной оболочкой скрывается живое и ранимое. И это не про тело», – подписала откровенный пост сама Дарья.
Разумеется, фотография собрала множество отзывов интернет-пользователей. Большинство восхитилось смелостью и красотой Мороз. «Невероятная», «Уф, горячо», «Вы космическая просто», «Ходячий секс», – написали фолловеры.
Напомним, с 2010 по 2018 год Мороз состояла в браке с нынешним мужем Ксении Собчак. Они расстались незадолго до начала романа режиссера с телеведущей. Дарья растит 11-летнюю дочь Аню, которую родила от Константина.