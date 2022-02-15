Столько кораблей в одном месте вы еще не видели: в Летной гавани открывается самая фееричная выставка года!

«Новыми выставками мы рассказываем об аспектах морской истории Эстонии, которые до сих пор в какой-то мере оставались в тени. Каждая модель повествует о событиях, связанных с воспроизведенным кораблем. При этом лишь мимолетно упоминается, кто и как модель изготовил. Легендарный контр-адмирал известен своим вкладом в основание Эстонского государства и нашей государственной обороны. При этом малоизвестно, что в юности он несколько раз пересек океан в качестве капитана парусника», – пояснил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

На выставке «Маленькие корабли, великие мастера» представлены 26 моделей кораблей, которые изготовлены в Эстонии.

«Среди нас есть мастера, работы которых ценятся во всей Эстонии и за ее пределами. Выставка приоткрывает завесу над тем, как самые известные из них – Юрий Журба, Аго Кальберг, Павел Ведехин и Александр Степанов – изготовляют модели. В то же время она знакомит с историей моделизма, типами моделей, техникой изготовления и инструментами. Более того, у посетителей будет возможность попробовать и свои силы в судомоделизме», – сказал куратор выставки Михкель Кару.

Выставка моделей кораблей дополняется новым информационным сборником. Он состоит из четырех каталогов, которые знакомят с наиболее выдающимися моделями кораблей Морского музея Эстонии и судомоделизмом в целом.

Выставка «Беседы в каюте с Йоханом Питкой» позволит нам по-новому взглянуть на контр-адмирала, известного как одного из основателей Эстонского государства, флота и Кайтселийта, – сквозь годы, когда он работал капитаном дальнего плавания.

«В этом году 19 февраля исполнится 150 лет со дня рождения Йохана Питки. По такому случаю мы делимся воспоминаниями о времени, которое он сам называл золотыми годами своей жизни. Опираясь на его же дневник тех лет, мы расскажем о четырех последних годах XIX века, когда Йохан Питка дважды посетил Латинскую Америку в качестве капитана барка. При этом посетители смогут прослушать наиболее красочные отрывки из воспоминаний и ознакомиться с предметами, иллюстрирующими эти путешествия», – рассказала куратор выставки Теэле Саар.