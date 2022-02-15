Экс-мисс Эстонии отправилась на поиски бедуинов в пустыне

Кристийна Хейнметс, завоевавшая титул «Мисс Эстония» в 1997 году, делится в Instagram красивыми фотографиями из Дубая.

Поскольку каждый снимок говорит сам за себя, то Кристийна кратко подписала: "Дубай...". На этом фото изображена красивая женщина в белом летящем платье, идущая по барханам.

Судя по фотографиям, появившимся в Instagram, дочь Александра-Амели также отдыхает вместе с мамой.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Кристийна Хейнметс стала «Мисс Эстония» в 1997 году. Она также стала первой эстонкой, вошедшей в десятку лучших на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Кристийна Хейнметс-Айгро и Дональд Трамп. ФОТО: ETV