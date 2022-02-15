Экс-мисс Эстонии отправилась на поиски бедуинов в пустыне
Кристийна Хейнметс, тележурналистка и участница конкурсов красоты, отдыхает в Дубае.
Кристийна Хейнметс, тележурналистка и участница конкурсов красоты, отдыхает в Дубае.
Кристийна Хейнметс, завоевавшая титул «Мисс Эстония» в 1997 году, делится в Instagram красивыми фотографиями из Дубая.
Поскольку каждый снимок говорит сам за себя, то Кристийна кратко подписала: "Дубай...". На этом фото изображена красивая женщина в белом летящем платье, идущая по барханам.
Судя по фотографиям, появившимся в Instagram, дочь Александра-Амели также отдыхает вместе с мамой.
Кристийна Хейнметс стала «Мисс Эстония» в 1997 году. Она также стала первой эстонкой, вошедшей в десятку лучших на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".
Помимо ведения подкаста Eesti naine ("Эстонская женщина"), Кристина является одним из продюсеров благотворительного телешоу Eestimaa uhkus ("Гордость Эстонии").