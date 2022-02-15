Пририсовавший глаза к картине ученицы Малевича охранник объяснил поступок

«Смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта! <...> В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — пояснил мужчина.

Охранник добавил, что не знал об истинной стоимости картин. Он отметил, что не стал бы причинять им ущерб, если бы понял, что речь идет не о детских рисунках.

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Туда привезли картину Лепорской «Три фигуры».

Фото пострадавышей картины смотрите ЗДЕСЬ!

Издание The Art Newspaper Russia сообщило, что кто-то пририсовал ручкой глаза к изображенным фигурам. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком. Повреждения заметили две посетительницы, которые рассказали о них сотруднику арт-галереи. Полотно убрали и отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию, стоимость восстановления застрахованного произведения оценили в 2900 евро.