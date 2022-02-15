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Телеведущий Иван Ургант в эфире пошутил о войне между Россией и Украиной

Иван Ургант ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

Телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» пошутил на животрепещущую внешнеполитическую тему: о войне с Украиной. Поводом для шутки стала дата 16 февраля, когда Россия, якобы, должна осуществить военное вторжение, сообщает портал Znak.com.

«А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у [фигуристки Камиллы] Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты. А куда перенести? Там дальше весна, 8 марта, Великий пост. Давайте отменять не будем, но перенесем лет на семьсот. Дождемся, пока на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все, все вместе, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», — сказал Ургант.

В США ожидают, что Россия нападет на Украину 16 февраля, в среду. Такое же мнение высказывают и в Великобритании. В понедельник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Он заявил, что украинцев «пугают великой войной», но Украина «сильна как никогда».

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