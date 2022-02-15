Телеведущий Иван Ургант в эфире пошутил о войне между Россией и Украиной

«А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у [фигуристки Камиллы] Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты. А куда перенести? Там дальше весна, 8 марта, Великий пост. Давайте отменять не будем, но перенесем лет на семьсот. Дождемся, пока на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все, все вместе, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», — сказал Ургант.