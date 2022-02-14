В Fotografiska откроется фотовыставка домашних животных The Pet Show

Однако для художников их четвероногие друзья всегда были не просто верными и любимыми спутниками. В произведениях искусства, изображающих домашних животных, часто демонстрируются различные символы, такие как статус, власть, верность или любовь. Современные художники и фотографы используют домашних животных в разных стилистических формах. Мы можем видеть их героями документальных фильмов, в постановочных портретах, в юмористических и креативных фотосессиях.

На выставке The Pet Show, которая откроется 19 февраля будут представлены работы 25 художников, изображающих животных самыми разными способами. Начиная от юмористических и красочных портретов Джеррарда Гетингса под названием «Ты похож на свою кошку?», в которых художник изучает сходство кошек и их хозяев и заканчивая поэтической серией Мартина Усборна «Где отдыхают охотничьи собаки».

Цель выставки — привлечь внимание к нашим веселым, верным и пушистым спутникам и рассмотреть их со всех сторон: как компаньонов, символов статуса, друзей, а также как произведений искусства.