Всемирный День пельменя: ТОП мест в Таллинне, где можно попробовать необычные вариации блюда

Почти у каждого народа есть подобие пельменей: итальянские равиоли, узбекские манты, армянские бораки, грузинские хинкали, литовские колдунай, японские гёдза, еврейский креплах.

Нельзя забывать и о том, что к пельменям отлично подходит водка и хреновуха, особенно если учесть, что праздник в этом году выпадает на пятницу.

Мы собрали ТОП мест общепита в Таллинне, где можно попробовать необычные пельмени.

Pelm

В ресторане, название которого говорит само за себя, есть несколько видов пельменей и вареников с необычными начинками, например, с уткой и трюфелем, с лососем и креветками или с мясом медведя, можжевеловой ягодой и черной смородиной.

Troika

В этом кафе с русской кухней есть пельмени с начинкой из оленины, а также запечённые под тестом пельмени в грибном соусе.

Lendav Maaler

В ресторане современной грузинской кухни можно попробовать пельмени с начинкой из трех видов сыра с мятным маслом и сметаной.

Moon

В ресторане, который находится рядом с Горхоллом и Котлом Культуры, вам предложат сибирские пельмени из трёх сортов мяса в грибным бульоне, со сметаной и аджикой.

The Kurze

В модном районе Каламая находится небольшое кафе, которое специализируется на курзе - дагестанском национальном блюде. Эти "пельмени" можно попробовать с сырной или тыквенной начинкой.

Talleke ja Pelmeenike

Здесь вы можете попробовать пельмени с начинкой из королевских креветок и пармезана (подается с соусом биск), а также пельмени с голубым тунцом.

Pelmen

В еще одном кафе, расположенном в торговом центре T1, вам предложат, например, пельмени с начинкой из курицы и креветок.

Antalya

В ресторанчике в столичном районе Кристийне предлагают пельмени «A`laturca», приготовленные на месте. Вместе с блюдом с начинкой из молодой говядины и баранины вам подадут дзадзики соус из турецкого йогурта.

MuSu resto

Здесь подают домашние пельмени с традиционной начинкой из говядины и свинины в сливочно-грибном соусе с чесноком и пармезаном.

Dumpling Truck