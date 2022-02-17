Всемирный День пельменя: ТОП мест в Таллинне, где можно попробовать необычные вариации блюда

Почти у каждого народа есть подобие пельменей: итальянские равиоли, узбекские манты, армянские бораки, грузинские хинкали, литовские колдунай, японские гёдза, еврейский креплах.
Нельзя забывать и о том, что к пельменям отлично подходит водка и хреновуха, особенно если учесть, что праздник в этом году выпадает на пятницу.
Мы собрали ТОП мест общепита в Таллинне, где можно попробовать необычные пельмени.
В ресторане, название которого говорит само за себя, есть несколько видов пельменей и вареников с необычными начинками, например, с уткой и трюфелем, с лососем и креветками или с мясом медведя, можжевеловой ягодой и черной смородиной.
В этом кафе с русской кухней есть пельмени с начинкой из оленины, а также запечённые под тестом пельмени в грибном соусе.
В ресторане современной грузинской кухни можно попробовать пельмени с начинкой из трех видов сыра с мятным маслом и сметаной.
В ресторане, который находится рядом с Горхоллом и Котлом Культуры, вам предложат сибирские пельмени из трёх сортов мяса в грибным бульоне, со сметаной и аджикой.
В модном районе Каламая находится небольшое кафе, которое специализируется на курзе - дагестанском национальном блюде. Эти "пельмени" можно попробовать с сырной или тыквенной начинкой.
Здесь вы можете попробовать пельмени с начинкой из королевских креветок и пармезана (подается с соусом биск), а также пельмени с голубым тунцом.
В еще одном кафе, расположенном в торговом центре T1, вам предложат, например, пельмени с начинкой из курицы и креветок.
В ресторанчике в столичном районе Кристийне предлагают пельмени «A`laturca», приготовленные на месте. Вместе с блюдом с начинкой из молодой говядины и баранины вам подадут дзадзики соус из турецкого йогурта.
Здесь подают домашние пельмени с традиционной начинкой из говядины и свинины в сливочно-грибном соусе с чесноком и пармезаном.
Первый в Эстонии фуд-трак с пельменями предлагает клиентами такие позиции, как пицца-пельмени с начинкой из курицы и моцареллы, которые подаются с картофелем фри, соусами аджика и райта, а также хрустящим луком.