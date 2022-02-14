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Вышел трейлер самого дорогого проекта в истории – сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец» ФОТО: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan

Стриминговая площадка Amazon представила первый трейлер масштабного проекта — сериала «Властелин колец: Кольца власти», пишет Телепрограмма.

Этот сериал считается самым дорогим на настоящий момент телепроектом в истории. Его бюджет может достигнуть одного миллиарда долларов.

В отличие от ранее представленного тизера, в трейлере информация о будущем сериале представлена чуть более подробно.

В нем есть и батальные сцены, и романтические, и немалое число женских героинь, и, разумеется, есть и темнокожие актеры — соблюдены все современные тренды.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» разворачивается в Средиземье за несколько тысяч лет до того самого путешествия Бильбо Бэггинса к жерлу вулкана с кольцом.

Создатели картины обещали «пройтись» по неизведанным еще уголкам карты мира Толкина и представить множество новых персонажей. Премьера сериала намечена на сентябрь 2022 года.

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