Вышел трейлер самого дорогого проекта в истории – сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Стриминговая площадка Amazon представила первый трейлер масштабного проекта — сериала «Властелин колец: Кольца власти», пишет Телепрограмма.
Стриминговая площадка Amazon представила первый трейлер масштабного проекта — сериала «Властелин колец: Кольца власти», пишет Телепрограмма.
Этот сериал считается самым дорогим на настоящий момент телепроектом в истории. Его бюджет может достигнуть одного миллиарда долларов.
В отличие от ранее представленного тизера, в трейлере информация о будущем сериале представлена чуть более подробно.
В нем есть и батальные сцены, и романтические, и немалое число женских героинь, и, разумеется, есть и темнокожие актеры — соблюдены все современные тренды.
Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» разворачивается в Средиземье за несколько тысяч лет до того самого путешествия Бильбо Бэггинса к жерлу вулкана с кольцом.
Создатели картины обещали «пройтись» по неизведанным еще уголкам карты мира Толкина и представить множество новых персонажей. Премьера сериала намечена на сентябрь 2022 года.