Вышел трейлер самого дорогого проекта в истории – сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Этот сериал считается самым дорогим на настоящий момент телепроектом в истории. Его бюджет может достигнуть одного миллиарда долларов.

В отличие от ранее представленного тизера, в трейлере информация о будущем сериале представлена чуть более подробно.

В нем есть и батальные сцены, и романтические, и немалое число женских героинь, и, разумеется, есть и темнокожие актеры — соблюдены все современные тренды.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» разворачивается в Средиземье за несколько тысяч лет до того самого путешествия Бильбо Бэггинса к жерлу вулкана с кольцом.