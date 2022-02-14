В Великобритании тайно разрабатывают план коронации принца Чарльза

Отмечается, что принц и его супруга Камилла будут коронованы бок о бок. Как известно, Елизавета II выразила желание видеть жену своего сына королевой-консортом, когда он займет престол. В своих официальных заявлениях Чарльз также подчеркивал, что Камилла была его надежной опорой и поддержкой на протяжении многих лет, и честь ей оказана справедливая.

Стоит отметить, супруг Елизаветы II принц Филипп, так как он мужчина, не имел права быть коронованным. Приветствуя жену на престоле он преклонил колени и поклялся быть ее «сюзереном жизни». В последний раз королева-консорт была титулована в 1937 году, когда мать королевы Елизавета Боуз-Лайон воссела рядом с королем Георгом VI.