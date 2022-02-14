Пн, 14.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Великобритании тайно разрабатывают план коронации принца Чарльза

Принц Чарльз и герцогиня Камилла. ФОТО: Chris Jackson

Раскрыт план принца Уэльского Чарльза по его коронации под кодовым называнием «Операция „Золотая сфера“». По данным британского портала Mail Online, эта церемония будет короче и дешевле, чем традиционные мероприятия в честь смены монархов Англии на престоле, сообщает 5-tv.ru.

Отмечается, что принц и его супруга Камилла будут коронованы бок о бок. Как известно, Елизавета II выразила желание видеть жену своего сына королевой-консортом, когда он займет престол. В своих официальных заявлениях Чарльз также подчеркивал, что Камилла была его надежной опорой и поддержкой на протяжении многих лет, и честь ей оказана справедливая.

Стоит отметить, супруг Елизаветы II принц Филипп, так как он мужчина, не имел права быть коронованным. Приветствуя жену на престоле он преклонил колени и поклялся быть ее «сюзереном жизни». В последний раз королева-консорт была титулована в 1937 году, когда мать королевы Елизавета Боуз-Лайон воссела рядом с королем Георгом VI.

За кулисами разрабатываются планы по «капитальному ремонту» единственной оставшейся религиозной коронации в Европе. По данным источников, церемония будет не только короче и дешевле обычной, но и «более репрезентативной для различных общественных групп и конфессий». Принц Чарльз придерживается позиции более скромной и современной монархии.

НАВЕРХ
Back