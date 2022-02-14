Обратите внимание: проводившийся по всей Эстонии опрос показал, что на самом деле больше всего возбуждает людей в постели

По словам Кати Маюри, менеджера по повышению уровня удовлетворённости клиентов Hot Lips, 53% респондентов-женщин считают поцелуи одним из самых возбуждающих действий, и только 27% респондентов-мужчин разделяют это мнение. «Проявление заботы и бережного отношения оказалось очень важным для 40% женщин и 13% мужчин. Ожидания мужчин и женщин в отношении длительной прелюдии также были разными — как самое возбуждающее занятие её оценили 37% женщин и 23% мужчин», – сказала Маюри.

Кати Маюри отметила также, что результаты исследования показали, что более молодых людей и тех, кто менее долго находятся в отношениях, возбуждают немного другие вещи, чем более опытных. «Например, поцелуи и длительные прелюдии особенно важны оказались для молодых респондентов. Кроме того, совместное принятие душа также возбуждало более молодые и недавно образовавшиеся пары», – поделилась Маюри.

По словам менеджера по повышению уровня удовлетворённости клиентов Hot Lips, большинство мужчин и женщин сходятся во мнении, что больше всего в постели возбуждают ласки партнёра - они оказались важны для 60% мужчин и 55% женщин. «Сегодня, в День святого Валентина мужчины могли бы быть особенно внимательны и заботливы со своими женщинами, и тогда их желания сбудутся», – сказала Маюри.

«Опрос также подтвердил распространённое мнение, что эстонские мужчины любят глазами. Например, 42% мужчин и только 8% женщин отметили, что вид обнажённого партнёра их очень возбуждает. Вид партнёра в сексуальном белье также был очень важен для 34% мужчин и только для 2% женщин», – сказала Маюри.

Опрос, проведённый в январе этого года, показал, что жители Эстонии хотят больше пробовать в постели что-то новое – это подтвердили 65% мужчин и 46% женщин.

«Особенно склонны к экспериментам те, кто находятся в отношениях меньше года, из них 77% хотели бы испытать что-то новое. При этом готовность к экспериментам достаточно высока и у людей, которые вместе уже давно – более десяти лет, среди них такое желание подтвердил каждый второй», — сказала Маюри, добавив, что исследование очень чётко показало корреляцию между поиском нового опыта и частотой секса – чем регулярнее секс, тем люди более открыты, и наоборот.

Специализирующаяся на проведении исследований компания Norstat провела этот опрос в январе 2022 года среди 500 взрослых жителей Эстонии.