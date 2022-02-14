Президент Алар Карис обратился к победителю Eesti Laul: надежда велика!
В финале конкурса Eesti Laul 12 февраля приняли участие десять артистов. Победителем стал Stefan, который в мае поедет в Италию на Евровидение с песней Hope.
В финале конкурса Eesti Laul 12 февраля приняли участие десять артистов. Победителем стал Stefan, который в мае поедет в Италию на Евровидение с песней Hope.
Среди десятков тысяч поклонников конкурса был и президент Алар Карис, который в соцсети поздравил Стефана с победой. «Было здорово наблюдать за энергичным и активным конкурсом Eesti Laul, видеть талантливых исполнителей и наслаждаться хорошей новой музыкой. Много сил Стефану - все еще впереди! Надежда (Hope) велика!» - написал президент 13 февраля.
Один из комментариев, оставленных под постом, написан самим Стефаном. «Большое Вам спасибо! Я сделаю все возможное!» - поблагодарил музыкант президента Эстонии.
Стефан, кажется, очень тронут и поблагодарил президента на своей странице в Instagram: