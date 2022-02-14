«Седой, с трудом передвигает ноги»: поклонники не узнают разбитого инсультом Дмитрия Диброва
Шоумен, похоже, так и не восстановился после случившегося. На новой видеозаписи, которая появилась в Интернете, Дибров выглядит совсем плохо, пишет eg.ru.
Шоумен, похоже, так и не восстановился после случившегося. На новой видеозаписи, которая появилась в Интернете, Дибров выглядит совсем плохо, пишет eg.ru.
Поклонники беспокоятся по поводу состояния 62-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, который два года назад перенес инсульт. На видеозаписи, которую на днях опубликовала супруга шоумена Полина, Дмитрий Александрович предстает с совершенно седыми волосами и в весьма странном виде, с трудом передвигая ногами. На это обратила внимание популярный блогер Лена Миро, которая порассуждала о состоянии Диброва в своем блоге на платформе «Живой Журнал».
«Согнувшись под тяжестью торта, с трудом передвигая ноги, хиппующий дедушка Дибров поздравлял кого-то там с днём рождения. Рядом шла его жена, которая вполне могла бы сойти за внучку», — написала Миро.
По мнению комментаторов, телеведущий, по всей видимости, до сих пор так и не оправился от последствий инсульта. Кроме того, годы берут свое. Тем не менее, как считает Лена Миро, Дибров спокойно может прожить еще лет 10, «попивая соки молодой жены». А вот после того, как телеведущий отойдет в лучший мир, его вдова точно останется у разбитого корыта. Ее положение, как убеждена Миро, будет весьма печальным. «Не очень богатая. Мало что в жизни видевшая. Не состоявшаяся ни в чём, кроме попыток угодить капризному дедушке, который возомнил себя нечто большим, чем несмешной конферансье из пыльного ящика. А дальше будет её собственная смерть, накануне которой обухом по голове долбанёт понимание того, что жизнь прошла, а ты её и не жила вовсе. Разве не самый дорогой дом на Рублёвке с парочкой, в лучшем случае, домработниц в комплекте стоит того?» — рассуждает обозревательница.
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