Четыре варианта развития пандемии: ученые призывают готовиться к наихудшему

Экспертная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании (SAGE) представила четыре наиболее вероятных сценария развития пандемии в ближайшие 12-18 месяцев. Документ был опубликован на официальном сайте кабинета министров 11 февраля. Ученые попытались предсказать, как будет эволюционировать Covid-19, какие ограничительные меры станут необходимыми при разных вариантах развития событий, и когда Великобритания и мир наконец-то смогут выйти из пандемии и избавиться от масок.

Согласно первому, наиболее позитивному сценарию, в мире будут регулярно появляться новые штаммы SARS-CoV-2, однако они не будут проявлять повышенной трансмиссивности или же тяжести развития заболевания. Существующие вакцины, разработанные против предыдущих вариантов коронавируса, будут по-прежнему давать хороший иммунный ответ и защищать от тяжелого протекания болезни. В этой ситуации бустерную вакцинацию можно проводить ежегодно, и только наиболее подверженным риску группам населения (пожилые, больные диабетом люди, и т.д.) Более важными в этом случае специалисты считают противовирусные препараты для лечения Covid-19. Если именно позитивный сценарий реализуется, в ближайшие 12-18 месяцев вспышка коронавируса произойдет предстоящей осень и зимой, но будет достаточно контролируемой.

Второй сценарий носит название «основной оптимистичный». В этом случае, как считают ученые, возникающий в мире коллективный иммунитет в целом будут способствовать менее тяжелому протеканию заболевания у большинства людей. Новые штаммы будут появляться (вполне возможно, эволюционируя от нынешнего омикрона), причем некоторые из них вполне могут вызывать более тяжелые симптомы (как в случае дельты). Мир ждут «хорошие» и «плохие» годы, причем в «хорошие» некоторые страны смогут даже отказаться от обязательного ношения масок. Высокий уровень смертности будет сохраняться в основном у людей из группы риска. В этой ситуации грядущей осенью и зимой ожидается вспышка, по последствиям примерно сопоставимая с вызванной омикроном.

Третий сценарий - «основной пессимистичный». Согласно нему, в мире каждый год будет возникать по несколько новых штаммов, которые будут отмечаться как высокой трансмиссивностью, так и тяжестью протекания болезни. Выработанный в результате предыдущих волн и кампании вакцинации иммунитет, впрочем, будет так или иначе помогать - высокая смертность будет наблюдаться только в определенных группах. А вот к противовирусным препаратам разовьется высокая толерантность. При этом широкое распространение Covid-19 не снизит уровень заболеваемости гриппом, что приведет к очень большой нагрузке на систему здравоохранения.

Наконец, четвертый сценарий - наихудший, самый пессимистичный. Если реализуется он, то будут не только возникать новые штаммы, но и будет происходить рекомбинация существующих. Другими словами, они будут обмениваться генетическим материалом в зараженной клетке. Действующие вакцины практически перестанут действовать, а толерантность к противовирусным препаратам будет приближаться к 100%. В этом случае от правительства потребуются решительные действия, и нас, возможно, будут ждать все новые и новые ограничения.