7 романтичных мест в Таллинне и не только, чтобы сделать предложение руки и сердца

Остров Осмуссаар

Осмуссаар - это маленький остров на северо-восточном побережье Эстонии, где некогда жили шведы. Сюда можно добраться на пароме из порта Дирхами. По легенде, на именно на этом острове находится могила Одина, хозяина Вальхаллы и повелителя валькирий. Своеобразие ландшафту придают скалистый берег, обширные галечные насыпи и заросли можжевельника. На острове расположен маяк, куда можно подняться вместе с любимым человеком и наслаждаться панорамой моря.

Размеры острова: 4,6 км в длину и 1,3 км в ширину (и это в самой широкой части). ФОТО: sakala.ajaleht.ee

Телебашня и Кадриорг

Таллиннская телебашня, находящееся в районе Пирита, является самым высоким сооружением не только в Таллинне, но и во всей Эстонии. Её высота 314 метров. Посетители могут подняться на платформу с рестораном и наслаждаться панорамой Таллиннского залива на высоте 170 метров. В хорошую погоду вы можете прогуляться по самому краю смотровой площадки за ограждением. Любовь и экстрим идут рука об руку. Ваша вторая половинка точно не забудет такого приключения.

Пары могут прогуляться по краю телебашни на высоте 175 метров. ФОТО: Shutterstock

Поклонников более спокойного досуга могут прогуляться по роскошному парку Кадриорг и заглянуть в ресторан Mon Repos. Ресторан, занимающий виллу на краю парка, может похвастаться винтажным интерьером и изысканной кухней. В 1920-ые это было элитное столичное место с кабаре и казино.

Осень в парке Кадриорг. ФОТО: Sander Ilvest

Смотровая вышка Суур-Мунамяги

Гора Суур-Мунамяги является самой высокой точкой во всей Прибалтике: ее высота составляет 318 метров над уровнем моря. На вершине стоит смотровая вышка высотой в 29 метров, с которой можно любоваться окрестностями на полсотни километров вокруг. Заберитесь со своим любимым человеком на вершину!

Башня на горе Мунамяги является самой высокой в Прибалтике. ФОТО: Sulev Lindlaan

Коса Сырве

На юго-западном конце эстонского острова Сааремаа находится коса Сырве. По легенде, эти островки появились благодаря Большому Тыллю, который кидал валуны в спину Нечистому, выгоняя его из здешних земель. Ее продолжением служат выстроившиеся в ряд островки в проливе Ирбени. Кстати, эта коса ближе к Латвии, чем к континентальной Эстонии. В этом спокойном месте можно хорошо провести время наедине с природе и друг другом. На оконечности косы летом работают ресторан и туристический центр.

Высота маяка Сырве от подножия – 52 метра, от поверхности моря – 53 метра. ФОТО: Anette Sannik / Saarte Hääl

Хаапсалу

Курортный городок Хаапсалу был излюбленным местом летнего отдыха русских царей. Императорский вокзальный павильон был открыт в 1904 году, а последний поезд выехал отсюда в 1995 году. Хаапсалуский железнодорожный вокзал внесен в Государственный реестр памятников культуры.

Окунитесь в романтическую ретро-атмосферу старинного вокзала. ФОТО: Peeter Langovits

Пярну и вилла Ammende

Пярну - летняя столица Эстонии с бесконечными романтическими пляжами. Этому средневековому городу присущ беззаботно-романтический дух. В крупнейшем курортном городе Эстонии Пярну расположено множество спа − от крупного аквапарка до более уютных мест для водных процедур и бань в историческом стиле. Длинные белые песчаные пляжи, мелководье и «лучшее Солнце в Эстонии» привлекают как эстонцев, так и многочисленных гостей. Если в вас есть авантюрная жилка, попробуйте прокатиться на водных лыжах, заняться парусным спортом, совершите прогулку на каноэ или каяке по реке Пярну в открытое море и на близлежащие островки. Что может быть романтичнее, чем сделать предложение в лучах заходящего солнца?

Удивительная местность с разнообразной природой, предоставляющая возможность для приятного отдыха, превратила город Пярну в курорт с 180-летней историей. ФОТО: Shutterstock

Еще одно роскошное место находится в десятке километров от Пярну. Вилла Ammende («Амменде») была спроектирована и построена петербургскими архитекторами Ф. Миритцем и И. Герасимовым и сегодня является одним из лучших образцов архитектуры раннего югендстиля в Эстонии. На сегодняшний день в вилле разместился уникальный ресторан и отель. В башне усадьбы располагается романтичный столик только для двоих персон с видом на закат и уникальным меню самого высшего класса.