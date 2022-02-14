Что такое любовь? Как отвечают дети

И это расширяет наше понимание любви, выводит её за пределы любви-секса между мужчиной и женщиной, пишет golbis.ru. Итак!

«Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ногах. И мой дедушка постоянно делал это для неё, даже тогда, когда у него самого руки заболели артритом. Это любовь», 6 лет.

«Если кто-то любит тебя, он по-особенному произносит твоё имя. И ты знаешь, что твоё имя находится в безопасности, когда оно в его рту», 4 года.

«Любовь - это когда ты идёшь куда-то поесть и отдаёшь кому-нибудь бо́льшую часть своей жареной картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен», 6 лет

«Любовь - это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал», 4 года.

«Любовь - это когда моя мама делает кофе папе, и отхлёбывает глоток перед тем, как отдать ему чашку, чтобы убедиться, что он вкусный», 7 лет.

«Любовь - это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит её потом каждый день», 7 лет.

«Любовь - это когда твой щенок лижет тебе лицо, даже после того, как ты оставила его в одиночестве на весь день», 4 года.

«Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы всё время взлетают и опускаются вверх-вниз, а из-под них сыплются звёздочки», 7 лет.

«Любовь - это когда мама видит папу в туалете и не думает, что это противно», 6 лет.

«Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, то должен говорить это постоянно. А люди забывают», 8 лет.