«Ляйсан Утяшевой больше нет»: супруга Павла Воли решила изменить свою жизнь

Гостями выпуска стала еще одна звездная супружеская пара — рэпер Александр Тарасов, более известный как T-killah и журналист-блогер Мария Белова, которую публика знает под ником Mariakakdela. Звезды поженились два года назад, и Белова сразу же сменила фамилию в документах на Тарасову. Услышав историю гостей, Утяшева отметила, что и сама готова к такому шагу, пишет 5-tv.ru.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год! Я вот думаю, может, действительно, на „десяточку“ сделать приятное. Вначале надо такой пронзительный ролик выпустить: „Ляйсан Утяшевой больше нет“. В стиле Бузовой», — пошутила спортсменка.

T-killah поддержал гимнастку. Он счел, что для Павла Воли это может стать приятным сюрпризом. Чтобы не терять свое собственное имя, ведь оно тоже стало своего рода брендом, рэпер предложил ей взять двойную фамилию — Утяшева-Воля. Но ведущей этот вариант показался слишком сложным.