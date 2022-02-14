«Получала черным налом»: раскрыты криминальные махинации Софии Ротару

Бывший директор 74-летней народной артистки СССР Софии Ротару в откровенном интервью каналу НТВ раскрыла криминальные махинации своей бывшей начальницы. По словам Ольги Коняхиной, недавно освободившейся из тюрьмы после обвинений в мошенничестве, София Михайловна получала гонорары исключительно «черным налом» и не платила с них никаких налогов.

«Деньги только наличными, только наличными. Мало того, деньги в долларах отдавались — это прямо в обязательном порядке. Изначально называлась цифра в долларах, потом пересчитывалась — рубли, обмен и так далее. Деньги собирались до определенной суммы в сейфе. А потом я эту сумму, в районе, например, полмиллиона, без охраны, везла по адресу, который мне дали», — рассказала Коняхина.

Ольга Коняхина вспоминает, что ее проводили через черный ход банка, и сотрудники финансовой организации отправляли деньги на Украину. В родной стране София Михайловна предпочитала вкладываться в недвижимость. Сейчас ей принадлежат роскошная вилла, огромное поместье, отель, множество квартир, пишет eg.ru.

Ротару никогда не подписывала официальных контрактов или бумаг, предпочитая, чтобы все договоренности оставались на словах. София Михайловна тщательно заботилась о том, чтобы ни коллеги, ни компетентные органы не знали о том, сколько она зарабатывает. Однако однажды под удар попал ее муж Анатолий Евдокименко, которым заинтересовались правоохранители. Деверь Ротару до сих пор считает, что певица крупно подставила его родственника.

«Мой бы брат прожил бы, может, и дольше, но как начались эти кооперативы, как она его втянула в историю на востоке страны, что он чуть в тюрьму не попал! Она открыла здесь счет, и огромные суммы шли в обход налогообложения, как я представляю себе, откуда-то из Дальнего Востока», — объяснил Валерий Евдокименко в интервью НТВ.

Бывший концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина провела в заключении половину назначенного судом шестилетнего срока и была выпущена за примерное поведение. Когда-то Ротару обвинила своего директора в мошенничестве. Народная артистка посчитала, что помощница проводила некоторые махинации с деньгами, которые брала в качестве предоплаты за концерты. Женщина считает, что понесла несправедливое наказание, ведь она надеялась на совсем другой исход и пыталась урегулировать этот конфликт мирно. Но Ротару совсем не хотела слушать свою подчиненную, которая за 10 лет стала ей подругой.

Коняхина видела Софию Михайловну в разных ситуациях и говорит, что певица не так проста, как кажется на первый взгляд. Например, исполнительница хита «Я ж его любила», если не в настроении, может легко унизить человека. Также у звезды, по ее словам, не такие простые отношения с алкоголем.