Ушла от Марьянова к женатому Тодоровскому, боролась с тяжелой болезнью. О чем молчала Евгения Брик

Никто не ожидал, что молодая супруга Валерия Тодоровского покинет этот мир в 40. У Евгении Брик было много планов на будущее, связанных, в первую очередь, с дочкой Зоей. К сожалению, 12-летней девочке придется научиться жить без мамы…
В сериале «Фантом» героиня Евгении Брик потеряла мужа, решившего в одиночку арестовать крупного наркоторговца. Персонаж Дениса Шведова стал призраком, чтобы защитить возлюбленную от грозящей со стороны преступников опасности. На экране Брик уберегли от беды, но вот в реальности она проиграла битву за жизнь.
«10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала журналистка Катерина Гордеева в Facebook.
Мы не станем гадать, какая именно болезнь забрала актрису у семьи, но не можем не вспомнить яркий путь Евгении Брик, завоевавшей сердца зрителей с первых фильмов. О судьбе артистки, прекрасной жены и мамы — в материале «Стархит».
Счастливое детство и запоминающиеся роли
Женя Хиривская получила имя в честь дедушки-журналиста Евгения Крейна. Ее настоящую фамилию не всегда правильно воспринимали на слух, коверкая и меняя буквы местами, поэтому, став актрисой, наша героиня взяла псевдоним в честь прабабушки Софьи Брик.
Папа будущей звезды защитил кандидатскую диссертацию на кафедре физико-математических наук, а вот мама мечтала играть на сцене, но вынужденно отказалась от этой идеи, когда на свет появились дети. При этом родители Евгении были заядлыми театралами и киноманами и отлично разбирались в искусстве, а потому отдали дочерей в музыкальную школу.
«Я понимаю, что значит, когда родители, бабушки и дедушки вот так включены в твою жизнь, — рассуждала Брик. — Они так меня любили, что я бы с удовольствием перенеслась в детство и прожила его снова. Меня воспитывали не по принципу «будь как все», а по принципу «будь такой, какой хочешь». Мне кажется, это и есть основные моменты, которые помогают нам обрести стержень. Мама всю свою жизнь посвятила нам с сестрой, которая младше меня на 11 лет. И хотя я всегда была убеждена, что для женщины главное реализоваться как жене и матери, мне было обидно, что мама так и не стала актрисой».
В детстве Женя участвовала в показах Общесоюзного Дома одежды и играла в массовке, так что с малых лет ощутила, каково это — находиться в центре внимания. Неудивительно, что из гимназии с английским уклоном девочка перешла в школу при Щепкинском училище, загоревшись идеей самой осуществить давнюю мечту матери. Папа-ученый, хотя и не запрещал дочке идти в актрисы, настраивал ее на поступление в Университет приборостроения и информатики. «Разве я могла пойти туда учиться, когда мне с детства прививали любовь к прекрасному?» — задавалась вопросом Брик.
В итоге Евгения поступила в ГИТИС на курс Александра Збруева и уже в студенчестве начала сниматься: в эпизодах «Марша Турецкого» и «Каменской». В 2002-м вышла «Подмосковная элегия» — первая картина с участием Брик, которую показали в кинотеатрах. За роль Ляли актриса удостоилась приза за лучший дебют. После этого успеха наша героиня засветилась в сериале «Мужчины не плачут» и сыграла Анастасию Громову в детективе «Бухта Филиппа», где ее партнером стал Константин Хабенский.
2006-й запомнился Евгении работой на радио «Маяк» и выходом на экраны картины «Граф Монтенегро». Однако широкая популярность обрушилась на актрису после ролей в картинах «Тиски», «Оттепель» и «Стиляги» — все, как на подбор, фильмы Валерия Тодоровского.
Роман с Марьяновым и судьбоносная встреча
Евгению Брик и Валерия Тодоровского считали идеальной парой, поэтому сейчас мало кто вспоминает, что до отношений с режиссером актрисе приписывали роман с сердцеедом Дмитрием Марьяновым. Поговаривали, что девушка из интеллигентной семьи ждала от ловеласа предложения, а когда заветные слова так и не прозвучали, переключилась на более серьезного кандидата на роль мужа.
Артистка рассказывала, что познакомилась с Тодоровским, когда пробовалась в сериал «Закон» Александра Велединского. Это был ее первый в жизни кастинг, поэтому 19-летняя Евгения очень расстроилась, когда не подошла в проект по возрасту. Велединский отметил, что посоветуется с коллегой Валерием Тодоровским, и на следующий день будущий муж вызвал Женю на разговор.
«Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Все хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела «Страну глухих», «Подмосковные вечера»… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек», — подчеркивала Брик в интервью.
Тодоровский 20 лет прожил с Натальей Токаревой, подарившей ему двоих детей. По слухам, именно встреча с Евгенией Брик заставила режиссера уйти от супруги, к которой он давно остыл. «Валерка сразу оценил ее по достоинству и у Димки Марьянова отнял. Тодоровский до этого долгое время был женат на Наталье Токаревой, их поженили чуть ли не в 18 лет. Но примерным семьянином Валеру тоже не назовешь. Правда, ни одна девушка не увлекла его настолько, чтобы он бросил семью. А Женя — другой разговор. Уверена, что и она не случайно выбрала Валеру, потому что поняла, что с Димкой каши не сваришь», — заявляла еще одна бывшая любовь Марьянова Ольга Аносова.
Так или иначе, ни разница в возрасте в 19 лет, ни семейный статус Тодоровского не остановили влюбленных. «У нас с Валерой не было свадьбы, мы просто расписались в загсе. Интересно, что у моей мамы тоже не было торжества с фатой и белым платьем», — отмечала артистка.
К слову, мать Валерия Тодоровского как-то обмолвилась, что с обеими невестками не общается, да и внуков видит редко. А еще отмечала, что сын ее поступал благородно, ведь каждый раз женился, как только избранницы беременели. «Первая жена очень хорошая, сильная, мудрая, но они оказались слишком разными. Чудная женщина, но не его. Конечно, со второй женой ему лучше, несмотря на то что она на 20 лет моложе. И отстраненно ведет по отношению ко мне. Я не знаю, есть ли между Валерой и Женей безумная любовь, но живут — и слава Богу. По мне, главное, чтобы сыну было хорошо», — заключила Мира Григорьевна.
Жена и мама
Не стоит думать, что из-за брака с режиссером на Евгению посыпались яркие персонажи. Напротив — Тодоровский относился к жене строже, чем к остальным актрисам, а пробы она проходила на общих основаниях и только если драматург считал, что звезда может подойти на роль.
«Валера дал мне три роли, о которых только мечтать можно, — говорила актриса об участии в «Тисках», «Стилягах» и «Оттепели». — Редко попадаются такие сценарии и такие героини. А то, что они не главные, так иногда второстепенная роль бывает в тысячу раз важнее любой главной. В «Оттепели» я сыграла в сцене, про которую каждый, кто читал сценарий, говорил: «Господи, кто это будет играть?!» Эта семиминутная сцена, в которой моя героиня, обнаженная, сидит на лавочке у подъезда и курит, — как маленький спектакль, который представляет весь фильм. А почему я не сыграла там главную роль? Ну потому, что она была не для меня...»
Брик утверждала, что не обращает внимания на хейтеров, считающий ее обладательницей преимущества перед конкурентками из-за семейного статуса. Кроме того, актриса не ревновала мужа к коллегам по цеху, ведь была по-настоящему близка с избранником и абсолютно доверяла ему. «Чтобы я приревновала, мне нужно дать почву. Но слава Богу, ее мне никто не дает. И Валера знает, что он номер один в моей жизни во всем — муж, друг, самый гениальный режиссер», — подчеркивала звезда.
Еще крепче отношения пары стали после рождения в 2009-м дочки. Беременность актриса «переживала» в Лос-Анджелесе, там же Зоя и появилась на свет. Затем артистка заключила, что не стоит мучить маленького ребенка перелетами, и решила остаться в Америке на несколько лет.
«Лос-Анджелес — хорошее место для ребенка: круглый год тепло, океан, чистый морской воздух, — рассуждала Брик. — С рождением Зои я колоссально изменилась: поправилась на 25 килограммов, стала такая дородная, щекастая, с формами. Когда меня видел кто-то из знакомых, то говорил: «О! Женя, ты вообще другой человек, такая пышная». Действительно, я была как Ким Кардашьян. Но тогда я не была озабочена своей внешностью. А когда Зое было полтора года, мне предложили роль в военном фильме, и я поехала сниматься в Киев».
Лишние килограммы ушли сами собой, когда Евгения вернулась в профессию. С тех пор супруги жили на две страны, ведь работали в России, а дочь отдали в детсад в США. Со временем в кино начала сниматься и Зоя: появилась в сериале Netflix «ОА», ну а в октябре 2019-го участвовала в работе над короткометражкой с Павлом Табаковым, Агнией Дитковските и Денисом Шведовым. Тогда же наследница артистов ходила в московскую школу, ну а ее мама рассуждала, что после пандемии отправит девочку в столичное учебное заведение на весь год.
Несбывшиеся мечты
Евгения всегда сравнивала собственную судьбу с маминой. Так, актриса признавалась, что сперва мечтала о детях-погодках, но раз уж не вышло — видимо, родит второго ребенка с той же разницей, что и у них с сестрой Лерой.
«В 2028-м Зое будет 19 лет. О Боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге», — рассуждала актриса о планах на будущее в 2018-м.
Брик снялась в сериалах «Адаптация», «Садовое кольцо», «Бомба» и «Фантом», однако грезила создать и собственный проект. «Я придумала историю, которую давно уже пытаюсь сама написать. Поделилась с Валерой своей идеей. Ему очень понравилось, и он сказал: напишешь, я буду снимать. Но это все такие розовые мечты. Так что не буду делится тем, что еще в очень эфемерных планах. Дай Бог, сложится. Конечно, я бы очень хотела», — подчеркивала звезда в 2020-м.
Так много идей и так мало времени... А ведь Евгения тщательно следила за здоровьем и оберегала близких, когда грянула пандемия. Актриса признавалась, что строго соблюдала карантин в Лос-Анджелесе, заказывала доставку продуктов на дом, носила маску даже на улице и тщательно мыла собаке лапы, боясь, что вирус оседает на земле. Впрочем, окружение артистки уже опровергло домыслы, что причиной смерти мог стать Covid-19.
На просторах Сети находятся те, кто винит во всем суеверия: полгода назад актриса отметила 40-летие, что считается в народе дурной приметой. Однако коллеги и знакомые подозревают, что отнять у Тодоровского жену мог коварный рак. Еще осенью подписчиков удивило, что кумир коротко постриглась и похудела, ну а теперь общественность заговорила об этом как о возможном свидетельстве прохождения курса химиотерапии.
Евгения Брик не желала посвящать публику в личные проблемы, а потому делилась в микроблоге только радостными новостями. Сейчас поклонники и друзья приносят соболезнования семье звезды, но до сих пор не верится, что с такой молодой, энергичной и яркой женщиной произошла трагедия.