Ушла от Марьянова к женатому Тодоровскому, боролась с тяжелой болезнью. О чем молчала Евгения Брик

2006-й запомнился Евгении работой на радио «Маяк» и выходом на экраны картины «Граф Монтенегро». Однако широкая популярность обрушилась на актрису после ролей в картинах «Тиски», «Оттепель» и «Стиляги» — все, как на подбор, фильмы Валерия Тодоровского.

Роман с Марьяновым и судьбоносная встреча

Артистка предпочитала не комментировать роман с Марьяновым ФОТО: Инстаграм

Евгению Брик и Валерия Тодоровского считали идеальной парой, поэтому сейчас мало кто вспоминает, что до отношений с режиссером актрисе приписывали роман с сердцеедом Дмитрием Марьяновым. Поговаривали, что девушка из интеллигентной семьи ждала от ловеласа предложения, а когда заветные слова так и не прозвучали, переключилась на более серьезного кандидата на роль мужа.

Артистка рассказывала, что познакомилась с Тодоровским, когда пробовалась в сериал «Закон» Александра Велединского. Это был ее первый в жизни кастинг, поэтому 19-летняя Евгения очень расстроилась, когда не подошла в проект по возрасту. Велединский отметил, что посоветуется с коллегой Валерием Тодоровским, и на следующий день будущий муж вызвал Женю на разговор.

«Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Все хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела «Страну глухих», «Подмосковные вечера»… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек», — подчеркивала Брик в интервью.

Тодоровский 20 лет прожил с Натальей Токаревой, подарившей ему двоих детей. По слухам, именно встреча с Евгенией Брик заставила режиссера уйти от супруги, к которой он давно остыл. «Валерка сразу оценил ее по достоинству и у Димки Марьянова отнял. Тодоровский до этого долгое время был женат на Наталье Токаревой, их поженили чуть ли не в 18 лет. Но примерным семьянином Валеру тоже не назовешь. Правда, ни одна девушка не увлекла его настолько, чтобы он бросил семью. А Женя — другой разговор. Уверена, что и она не случайно выбрала Валеру, потому что поняла, что с Димкой каши не сваришь», — заявляла еще одна бывшая любовь Марьянова Ольга Аносова.

Так или иначе, ни разница в возрасте в 19 лет, ни семейный статус Тодоровского не остановили влюбленных. «У нас с Валерой не было свадьбы, мы просто расписались в загсе. Интересно, что у моей мамы тоже не было торжества с фатой и белым платьем», — отмечала артистка.