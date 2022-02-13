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«Делимся с вами сокровенным»: беременная жена шеф-повара Константина Ивлева озвучила пол будущего ребенка

Свадьба Константина Ивлева и Валерии Куденковой. ФОТО: Скриншот с Instagram

Известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу на ТВ Константин Ивлев и его жена Лера Куденкова ждут первенца, пишет Телепрограмма.

Звездная пара не стала томить своих поклонников и рассекретила пол будущего малыша. В микроблоге Лера Куденкова поделилась видео, на котором показала фрагмент вечеринки, во время которой она и ее муж узнали, кто же у них родится.

Разгадка пряталась вовсе не в воздушном шарике, который смело лопнул Константин Ивлев.

Прозрачный намек на пол будущего малыша, как оказалось, прятался в торте. Когда Константин Ивлев и Лера Куденкова его разрезали, то увидели внутри начинку сочного розового цвета. Что означает – пара ждет девочку!

Лера Куденкова просияла от счастья и бросилась целовать мужа, чья реакция была более сдержанной.

«Делимся с вами сокровенным», — подписала Лера Куденкова кадры в микроблоге.

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