Как занимаются сексом люди с шизофренией, нарколепсией и биполярным расстройством

Секс и шизофрения

Шизофрения широко известна, но плохо изучена. Заболеванием страдает менее 1% населения планеты, и оно совсем не похоже на то, что показывают в кино. У больных нет никакого раздвоения личности или агрессивности: вначале шизофрению вообще легко спутать с обычной депрессией. Но по мере развития появляются галлюцинации, бред не отличить от реальности, становится трудно управлять эмоциями и общаться с другими людьми. С сексом тоже возникают проблемы.

Шизофреники жалуются, что их состояние мешает думать о близости или чувствовать себя сексуальными, а также концентрироваться во время полового акта. Некоторые из лекарств, используемых для лечения симптомов, могут привести к проблемам с либидо, сексуальными ощущениями и достижением оргазма. Но есть и обратные примеры, когда возникают эпизоды гиперсексуальности, вот почему шизофреники чаще заражаются половыми инфекциями и беременеют вопреки желанию.

Секс и нарколепсия

Нарколепсию тоже любят киношники: страдающие ею персонажи фильмов, как правило, просто резко падают и засыпают на месте, вызывая у зрителей смех. В реальной жизни речь идёт не о внезапной потере сознания, а о крайне стойкой сонливости в течение всего дня. Люди с нарколепсией могут погрузиться в микросон, который длится всего несколько секунд или минут. При этом их глаза остаются открытыми, но потом они не помнят, что делали и говорили в тот момент. Приступы обычно случаются во время монотонной деятельности, но порой происходят даже во время секса.

Многие пациенты с нарколепсией сообщают, что хроническая усталость и проблемы с концентрацией внимания мешают общаться с другими людьми. Поэтому они часто отказываются от свиданий и знакомств, чтобы избежать недоразумений или чувства неловкости. А у некоторых сексуальная стимуляция вызывает каталепсию — внезапную потерю мышечного тонуса. Этот неприятный симптом в сочетании с галлюцинаторными переживаниями может препятствовать возбуждению или достижению оргазма.

Секс и биполярное расстройство

Биполярным расстройством страдает около 3% взрослого населения Земли, но благодаря знаменитостям о нём не слышал только ленивый. Существует несколько типов заболевания, и все они связаны с резкими перепадами настроения, приступами депрессии или одержимости. Во время этих эпизодов люди могут испытывать потерю либидо и мотивации заниматься сексом, способности возбуждаться и испытывать удовольствие. Или наоборот — сексуальную озабоченность, желание экспериментировать с риском для здоровья и заниматься любовью максимально долго.