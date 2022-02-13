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«Фантастика!» Зарубежные фанаты засыпают похвалой песню представителя Эстонии на Евровидении-2022

Победитель конкурса Eesti Laul 2022 Stefan. ФОТО: Sander Ilvest

В субботу вечером стало известно, что Stefan с песней Hope будет представлять Эстонию на Евровидении в Италии в этом году. Похоже, зарубежные фанаты песенного конкурса очень довольны таким выбором!

Как только стало ясно, что Стефан будет представлять Эстонию на Евровидении, радостная новость появилась и на официальной странице песенного конкурса в Facebook. Судя по собранным там комментариям, настоящие фанаты конкурса очень довольны выбором эстонцев!

«Я давно ждал, что Стефан будет представлять Эстонию на Евровидении! Он заслужил победу!» - пишет один из фанатов конкурса. «Отличный выбор, Эстония! Мы встретимся в гранд-финале», — считает другой.

«Его выступление было лучшим!», — говорится в комментарии. «Наконец-то Эстония снова на правильном пути! Hope — это песня, которая может получить очень хорошие баллы».

В комментариях даже считают, что песня Стефана может выиграть Евровидение в этом году! «Прошло уже 20 лет с момента последней и единственной победы Эстонии на Евровидении», - напоминают в соцсетях.

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