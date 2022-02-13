«Фантастика!» Зарубежные фанаты засыпают похвалой песню представителя Эстонии на Евровидении-2022

Как только стало ясно, что Стефан будет представлять Эстонию на Евровидении, радостная новость появилась и на официальной странице песенного конкурса в Facebook. Судя по собранным там комментариям, настоящие фанаты конкурса очень довольны выбором эстонцев!

«Я давно ждал, что Стефан будет представлять Эстонию на Евровидении! Он заслужил победу!» - пишет один из фанатов конкурса. «Отличный выбор, Эстония! Мы встретимся в гранд-финале», — считает другой.

«Его выступление было лучшим!», — говорится в комментарии. «Наконец-то Эстония снова на правильном пути! Hope — это песня, которая может получить очень хорошие баллы».