Самая идеальная дата для свадьбы в 2022 году: мнение астролога
На День святого Валентина в этом году многие девушки получат предложение руки и сердца. С чего же начать подготовку к свадьбе? Конечно, с выбора правильной даты, пишет Сегодня.
На День святого Валентина в этом году многие девушки получат предложение руки и сердца. С чего же начать подготовку к свадьбе? Конечно, с выбора правильной даты, пишет Сегодня.
Как часто мы обращаемся к помощи небесных светил, чтобы понять, что нас ждет в ближайшем будущем. Пока одним интересно, кто разбогатеет в 2022 году, другие ищут ответы на вопросы посерьезнее.
Как правильно выбрать дату для свадьбы?
Главный вопрос, который тревожит миллионы невест по всему миру. Для тех, кто планирует свадьбу в 2022 году, у нас есть ответ.
В первую очередь стоит знать, что в течение всего 2022 года будут как благоприятные, так и не подходящие дни для бракосочетаний. В астрологии самым плохим периодом для заключения браков называют период ретроградного Меркурия. Собственно, это время неблагоприятно почти для всего, хоть из дома не выходи.
Астрологи утверждают, что браки, заключенные в период ретрограда Меркурия, по статистике заканчиваются разводом или проблемами на всю семейную жизнь.
Самым же удачным временем для заключения браков является период, когда большинство планет находятся в созвездиях Рака или Льва. Такое расположение планет символизирует любовь, радость и счастье.
Стоит знать, что в 2022 году с конца апреля по знаку Рака будет идти Черная Луна. Этот период также неблагоприятен для проведения свадьбы. Еще один период – с конца июня по середину июля также будет не самый лучший.
Возьмите на заметку, что самым идеальным днем для свадьбы в этом году является 28 июля. В этот день будет новолуние в знаке Льва. Это означает, что именно в этот день влюбленные смогут заложить потрясающую созидательную энергию, а она поспособствует процветанию и благополучию новой семьи.