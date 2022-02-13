О чем мечтала Евгения Брик за два года до смерти?

По слухам, именно встреча с Евгенией Брик заставила Валерия Тодоровского уйти от супруги. У них была разница в возрасте - 19 лет, но это их не смущало. Нельзя сказать, что режиссер давал жене роли. Он относился к ней строже, чем к остальным актрисам. На пробы она проходила на общих основаниях и только если драматург считал, что звезда может подойти на роль, то ее утверждали, пишет RUS.TVNET.

«Валера дал мне три роли, о которых только мечтать можно. Редко попадаются такие сценарии и такие героини. А то, что они не главные, так иногда второстепенная роль бывает в тысячу раз важнее любой главной», - говорила актриса об участии в «Тисках», «Стилягах» и «Оттепели».

В «Оттепели» она сыграла в семиминутной сцене.

«Моя героиня, обнаженная, сидит на лавочке у подъезда и курит, — как маленький спектакль, который представляет весь фильм. А почему я не сыграла там главную роль? Ну потому, что она была не для меня...» - отмечала Евгения.

Евгения Брик не обращала внимание на хейтеров. А мужа считала главным мужчиной в свой жизни. В 2009 году у супругов родилась дочь Зоя. Всю беременность актриса провела в Лос-Анджелесе. После она решила не мучить ребенка перелетами и решила остаться еще на пару в США.

Она отмечала здешний климат, который благотворно влияет на малышку. Да и сама Брик изменилась после рождения дочери. Постепенно Евгения вернулась в профессию. Зоя тоже пошла по стопам матери. Лишние килограммы ушли сами собой, когда Евгения вернулась в профессию. Сначала она появилась в сериале Netflix «ОА», ну а в октябре 2019 года участвовала в работе над короткометражкой с Павлом Табаковым, Агнией Дитковските и Денисом Шведовым.

У Евгении Брик были несбывшиеся мечты. Она всегда сравнивала собственную судьбу с маминой. Сначала она мечтала о детях-погодках, но вышло иначе. Тогда она думала, что родит второго ребенка с той же разницей, что и у них с сестрой Лерой.