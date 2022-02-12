Люди, купившие билет в ресторанную зону Eesti Laul, остались без еды. Saku Suurhall: это была человеческая ошибка

«Билет в ресторанную зону Eesti Laul стоил 100 евро, обещали питание из трех блюд, но на самом деле люди не помещались в этой зоне должным образом, а им подавали замороженные фрикадельки» - гласил сигнал, отправленный на Elu24.

Источник, находившийся на месте, сообщил, что в ресторанной секции было продано на 56 мест больше, чем планировалось, а тех, кто не поместился в ресторане, разместили в ложе. «Это был вопиющий беспорядок», — прокомментировал источник.

Пресс-служба ERR в ответ на просьбу о комментарии сообщила, что билеты в ресторан они не продают. Услуги кейтеринга в Saku Suurhall предлагает Carmen Catering, одна из ведущих кейтеринговых компаний Эстонии. Менеджеру по продажам Маргит Ранка ответила по телефону, что сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком и ничего об этом не знает. Другой менеджер по продажам, Прийт Алликиви, который также говорит, что он в отпуске, сказал, что Carmen Catering не продает билеты в ресторан и по этому поводу стоит связаться с Saku Suurhall . «Я не знаю, чтобы Carmen Catering когда-либо подавала замороженные фрикадельки», — прокомментировал Алликиви.

«К сожалению, я пока не могу вас прокомментировать, я сейчас занят организацией мероприятия не имел возможности заниматься иэтим вопросом», — прокомментировал Сийм Сирельпуу, менеджер Saku Suurhall по мероприятиям. Он пообещал предоставить Elu24 информацию о происходящем, как только она появится.

Исполнительный директор Saku Suurhall Сийм Аммон: