Люди, купившие билет в ресторанную зону Eesti Laul, остались без еды. Saku Suurhall: это была человеческая ошибка

«Билет в ресторанную зону Eesti Laul стоил 100 евро, обещали питание из трех блюд, но на самом деле люди не помещались в этой зоне должным образом, а им подавали замороженные фрикадельки» - гласил сигнал, отправленный на Elu24.
Источник, находившийся на месте, сообщил, что в ресторанной секции было продано на 56 мест больше, чем планировалось, а тех, кто не поместился в ресторане, разместили в ложе. «Это был вопиющий беспорядок», — прокомментировал источник.
Пресс-служба ERR в ответ на просьбу о комментарии сообщила, что билеты в ресторан они не продают. Услуги кейтеринга в Saku Suurhall предлагает Carmen Catering, одна из ведущих кейтеринговых компаний Эстонии. Менеджеру по продажам Маргит Ранка ответила по телефону, что сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком и ничего об этом не знает. Другой менеджер по продажам, Прийт Алликиви, который также говорит, что он в отпуске, сказал, что Carmen Catering не продает билеты в ресторан и по этому поводу стоит связаться с Saku Suurhall . «Я не знаю, чтобы Carmen Catering когда-либо подавала замороженные фрикадельки», — прокомментировал Алликиви.
«К сожалению, я пока не могу вас прокомментировать, я сейчас занят организацией мероприятия не имел возможности заниматься иэтим вопросом», — прокомментировал Сийм Сирельпуу, менеджер Saku Suurhall по мероприятиям. Он пообещал предоставить Elu24 информацию о происходящем, как только она появится.
Исполнительный директор Saku Suurhall Сийм Аммон:
«Да, некоторые из этих утверждений верны. К сожалению, это был крайне неприятный случай. Мне искренне жаль этих людей, и я извиняюсь перед ними. Это была человеческая ошибка, у ресторана была двойная бронь в системе продажи билетов, некоторые купившие билеты были неприятно удивлены, когда пришли позже. Насколько мне известно, мероприятие продолжается, и информация на большом мероприятии движется как есть, но, насколько мне известно, была предпринята попытка найти решение. Одна группа была размещена в ложе, и было сервировано меню общественного питания для ложи. Конечно, я понимаю, что сюрприз — это плохо, когда ты приезжаешь на мероприятие. Мы сделали и делаем в данный момент все, чтобы оправдать ожидания людей! Никто не хотел ничего плохого, и я понимаю, почему люди недовольны».