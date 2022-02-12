Дима Билан рассказал о странном побочном явлении омикрона

По его словам, еще одним необычным симптомом является относительно невысокая температура, которая на протяжении всей его болезни держалась на уровне 36,9-37 градусов, передает Lenta.ru.

«Пришел второй отрицательный тест по крови!!! Я здоров (...) Голос в порядке. Даже лучше! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала [телеведущая и актриса Лариса] Гузеева: «Я не виноват!»», — написал певец.