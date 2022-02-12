Бывшая девушка Тимати модель Сафарова показала на фото, как ей изуродовали лицо

И хоть Тимати и Сафаров объявили о расставании практически сразу после завершения проекта, модель стала более активно вести свой блок в Instagram и делиться с подписчиками историями из своей жизни.

Как ранее писал Topnews, Сафарова показала поклонникам в Stories фото, за которое ей сегодня стыдно. Причиной тому стал целлюлит, от которого на сегодня модель смогла избавиться благодаря ПП и физнагрузкам.

А на днях девушка решилась показать итоги своего неудачного опыта уколов красоты.

Как рассказала модель, однажды ей буквально изуродовали лицо процедурой по увеличению губ. Сафарова пояснила, что незадолго до отъезда на отдых она решила изменить объем губ, обратившись едва ли не в первую попавшуюся столичную клинику.

При этом Екатерина не стала проверять ни мастера, ни клинику на отзывы, так как «стукнуло в голову сделать себя краше».

Как с ужасом вспоминает сейчас Сафрова, спустя буквально пару часов после уколов у нее на лице появились сильные отеки, а губы жутко распухли. В итоге срочно пришлось обращаться за помощью к своему постоянному косметологу.

ФОТО: скриншот

Чтобы избежать печальных результатов после экспериментов с внешностью, модель рекомендовала своим подписчикам прежде, чем обратиться в салоны красоты, «сто раз подумать».