«Люди уходят бесследно»: Прилучный публично поблагодарил Карпович

«Сегодня пятница. По моему расписанию - день добра! Творить добро - это не только помогать кому-то финансово, но и делать что-то полезное. Вспомнить добрым словом наставника, написать приятное старому другу, позвонить маме или бабушке. Мы часто забываем делать простые, но трогательные вещи, а люди уходят бесследно и потом им уже ничего не скажешь, ничего для них не сделаешь...» - написал Павел, пишет RUS TVNET.

Затем он решил поблагодарить человека, который поддержал его в трудную минуту.

«Но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка - искренняя, добрая, чуткая, внимательная», - подчеркнула Прилучный.

Он попросил всех, кто подписан на него остановить «волну хейта» в адрес Мирославы.

«Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этом нуждается. Давай быть добрее и внимательнее друг к другу!» - подытожил он.

Согласно слухам последний отпуск в ОАЭ Карпович и Прилучный провели раздельно. Публикация Павла еще больше подогрела слухи о том, что он может воссоединиться с бывшей супругой - Агатой Муцениеце. Ради детей - Тимофея и Мии - знаменитости смогли примириться. Они даже сделали совместный снимок в Дубае. Об этом 32-летняя Муцениеце подробно рассказала в YouTube-влоге «Будни бабушки Агаты».