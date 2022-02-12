Российская возлюбленная «афериста из Tinder» раскрыла правду об их отношениях

25-летняя россиянка сообщила, что познакомилась с аферистом в приложении Tinder во время учебы в Мюнхене, и в общей сложности их связь продолжалась один год и два месяца. По словам девушки, жители Европы серьезно относятся к подобным соцсетям и регистрируются там в надежде построить отношения, пишет Lenta.ru.

На протяжении своего романа Полиной Царенковой и Леваев проживали в разных странах и встречались для совместного отдыха на роскошных курортах. При этом все расходы на путешествия мужчина брал на себя.

«Представьте, что вас возят на частных джетах, дарят дорогие подарки — это мечта каждой девушки. Когда мы с Саймоном встречались, платил всегда он. Во время наших отношений вышла статья с его разоблачением, но Саймон убедил меня, что это все делают его враги, чтобы испортить ему репутацию», — рассказала модель и добавила, что ничего не знала о схемах афериста.

О том, что возлюбленный обманывает Царенкову и других женщин, героиня материала узнала от родных, когда пара гостила в доме ее родителей. На вопрос журналистов о финансовой помощи Ливаеву со своей стороны модель отвечать не стала. Кроме того, она оказалась от съемок в фильме Netflix о разоблачении махинаций израильтянина.