Российская возлюбленная «афериста из Tinder» раскрыла правду об их отношениях
Одна из возлюбленных израильского мошенника Шимона Хаюта, называвшего себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыла правду об их романе.
Одна из возлюбленных израильского мошенника Шимона Хаюта, называвшего себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыла правду об их романе.
25-летняя россиянка сообщила, что познакомилась с аферистом в приложении Tinder во время учебы в Мюнхене, и в общей сложности их связь продолжалась один год и два месяца. По словам девушки, жители Европы серьезно относятся к подобным соцсетям и регистрируются там в надежде построить отношения, пишет Lenta.ru.
На протяжении своего романа Полиной Царенковой и Леваев проживали в разных странах и встречались для совместного отдыха на роскошных курортах. При этом все расходы на путешествия мужчина брал на себя.
«Представьте, что вас возят на частных джетах, дарят дорогие подарки — это мечта каждой девушки. Когда мы с Саймоном встречались, платил всегда он. Во время наших отношений вышла статья с его разоблачением, но Саймон убедил меня, что это все делают его враги, чтобы испортить ему репутацию», — рассказала модель и добавила, что ничего не знала о схемах афериста.
О том, что возлюбленный обманывает Царенкову и других женщин, героиня материала узнала от родных, когда пара гостила в доме ее родителей. На вопрос журналистов о финансовой помощи Ливаеву со своей стороны модель отвечать не стала. Кроме того, она оказалась от съемок в фильме Netflix о разоблачении махинаций израильтянина.
Ранее стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.