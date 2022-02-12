Пореченков назвал артистов глупыми и призвал не верить их словам о политике

«Все почему-то думают, что артисты разбираются в политике. Это глупые люди, они все время произносят чужие тексты, учат стихи, рассказывают со сцены чужую драматургию. Почему они должны разбираться в политике?» — так Пореченков ответил на просьбу высказаться о ситуации с протестами в Казахстане и Белоруссии.

«Поэтому не стоит верить их словам. Нужно верить себе», — добавил он, пишет Lenta.ru.

В той же беседе артист продемонстрировал нож, который всегда носит с собой. Он заявил, что это «туристическая вещь» для того, чтобы открыть бутылку или нарезать овощи и хлеб.