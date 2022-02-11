Известна причина смерти Евгении Брик

Причиной смерти Евгении Брик стало онкологическое заболевание. Актриса долго лечилась от тяжелого недуга — проходила терапию в Лос-Анджелесе. Рядом с артисткой все время была семья: муж Валерий Тодоровский и 12-летняя дочь Зоя.

Родные звезды кино от комментариев отказались, подтвердив лишь факт смерти. Журналистка Катерина Гордеева в социальных сетях сообщила, что Евгения до последнего скрывала проблемы со здоровьем и продолжала сниматься, пишет Starhit.ru.

«10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — написала Гордеева.

Брик окончила ГИТИС, на ее счету 45 ролей в кино. Наиболее известна звезда по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Темный мир: Равновесие» и сериалам «Оттепель», «Садовое кольцо», «Романовы».