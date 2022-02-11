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Пьяная Адель так станцевала у шеста в гей-клубе, что даже самые преданные фанаты сгорели от стыда

Адель. ФОТО: Shutterstock

Британская певица Адель разделась до лифчика, упала и станцевала у шеста в гей-клубе, написала газета Daily Mail. Если быть точными, заведение Heaven позиционирует себя как "дом для представителей ЛГБТ-сообщества", пишет Лайф.

В клубе регулярно устраивают различные тематические ивенты. В одном из них — G-A-Y's Porn Idol — приняла участие любимица миллионов, шокировав и гостей, и работников "Рая", и фанатов. Кадры "стриптиза" Адель уже разлетелись по Сети.

От увиденного, как слышно на записи, собравшиеся пришли в восторг. Выступала Адель не в привычном для стриптизёров виде, но и её наряд скромницы обратил на себя внимание журналистов. На звезде был брючный костюм марки Fendi стоимостью 3280 фунтов стерлингов (почти 3900 евро).

Во время клубного отрыва Адель успела напиться, а ещё упасть, танцуя под композицию It's Raining Men. Благо что стоявшие рядом тусовщики подняли её на ноги.

В один момент разгорячённая певица осталась без пиджака. На появившихся в Сети кадрах она танцует в одном лифчике. Такое поведение многократного лауреата премии "Грэмми" расстроило некоторых фанатов. "Господь, как это развидеть", "Адель, ты перешла все границы", "Стриптиз был ужасен, никогда больше не повторяй это, Адель!" — написали пользователи "Твиттера".

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