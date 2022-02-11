Международный день презерватива побуждает начать использовать эмодзи на тему безопасного секса

День презерватива, который отмечается за день до Дня св. Валентина, основал фонд AIDS Healthcare Foundation (AHF), призывающий в этом году всех выразить свою поддержку безопасному сексу и на языке эмодзи.

Как известно, эмодзи стали обычным делом при обмене сообщениями сексуального характера (секстинге), но до сих пор нет интересных и популярных эмодзи для обозначения безопасного секса. «Пришло время отказаться от стигматизации презервативов и упростить общение на тему безопасного секса. Использование эмодзи для презервативов на всех цифровых платформах стало бы веселым и творческим способом сделать это. Мы должны разговаривать на языке, который поможет нам достучаться до подвергающейся наибольшему риску молодежи», - сказала руководитель отдела глобальной информационно-просветительской деятельности и политики Фонда AHF Терри Форд.

То, что мир уже готов к появлению эмодзи для презервативов, подтверждается некоторыми тревожными статистическими данными: по оценкам, около миллиона человек во всем мире каждый день заражается инфекциями, передающимися половым путем, и ежегодно в мире по-прежнему регистрируется 1,5 миллиона новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Поэтому, нет более подходящего момента, чтобы превратить эмодзи для презервативов в реальность, чем Международный день презерватива!

По случаю международного дня презерватива во многих странах проводятся специальные мероприятия. В Эстонии презервативы будут раздаваться людям в Нарве 13 февраля с 12 до 14 часов в центре Astri, а также можно будет бесплатно получить презервативы Love с 11 по 20 февраля в Нарве в кинотеатре Apollo. Обзор мероприятий по случаю Дня презерватива можно найти на сайте InternationalCondomDay.org и на странице Linda Kliinik в Фейсбуке.

Фонд AIDS Healthcare Foundation (AHF) в Эстонии представляет работающая в Нарве клиника Linda Kliinik. Эта клиника занимается профилактикой ВИЧ (включая и экспресс-тестирование на ВИЧ), лечением ВИЧ-позитивных и всесторонним консультированием в данной сфере.