Психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина

Безопасный вариант

Лучше всего, разумеется, обоим партнёрам подготовить вишлисты. В них указать конкретные предметы или хотя бы дать подсказки, презенты из каких категорий придутся по душе. Подарок из списка желаний вашей второй половинки по большей части не сюрприз, зато точно понравится и отправит пару баллов в нужную копилку.

К тому же можно сконцентрироваться на эмоциях, которые пара получит вместе, сходив на свидание. Каток, гончарная мастерская, квест-румы и многое другое подойдут отлично и запомнятся надолго.

Если молодые люди только недавно познакомились и недостаточно хорошо знают друг друга для продуманных и серьёзных подарков, отлично подойдёт классика в виде цветов, вина или шоколада — по вкусам второй половины.

Стереотипы

Но вот если парочка встречается уже некоторое время и у неё всё серьёзно, в этом случае дарить привычные для Дня всех влюблённых подарки категорически противопоказано. Это лишь покажет, что партнёр не стал тратить время на сюрприз, не посчитав вторую половину достойной внимания. Такой подход точно расстроит избранницу или избранника и испортит вечер окончательно.

В приоритете — я и мои желания

Дарить что-то своему партнёру, рассчитывая на выгоду для себя, — дурной тон, который вторая половина легко считает. Психолог Шабшин поясняет, что преподнести абонемент в спортзал — идея хорошая. Но только не в том случае, когда партнёру стоит похудеть, а он всё никак не займётся собой. Здесь нужно понять, что подарок должен вызывать радость не у дарителя.

«Место женщины на кухне»