Не узнать! Zivert кардинально сменила имидж
Короткая стрижка совершенно преобразила певицу, которая окончательно избавилась от африканских кудряшек. Теперь она, отмечают поклонники, вылитая голливудская звезда Холли Берри.
Короткая стрижка совершенно преобразила певицу, которая окончательно избавилась от африканских кудряшек. Теперь она, отмечают поклонники, вылитая голливудская звезда Холли Берри.
Еще одно новшество – в ее команде, которую она называет просто «Семья», появилась бэк-вокалистка Вива. Девушка приехала из Италии, где работала официанткой, и не только покорила своим музыкальным талантом российскую звезду, но и стала полноправной участницей ее лейбла, пишет Lady.mail.ru.
«В этой «Семье» я мать, – заявила Zivert ведущим шоу. – А свою итальянскую дочурку я нашла случайно год назад. Она только недавно приехала, а мы уже выступаем вместе. Она увидела меня на передаче, где я на итальянском пела песню «Credo», и полюбила мое творчество. Человек, не знающий русского языка, влюбился в мои песни».
Теперь Zivert планирует трансформировать и свое творчество, отказавшись от фирменного винтажного звучания, принесшего ей популярность. «Хочется пробовать разное, идти на поиски новых сокровищ, – отметила певица. – Я не говорю, что это завершение и завтра я уйду в рок. Но сейчас, знаете ли, все может быть».
Однако периоду обновления и подъема, когда стало возможным все, предшествовала настоящая депрессия, призналась Zivert. «Я потеряла любовь к себе, и мне потребовался почти год, чтобы пройти сильные трансформации, – рассказала она. – И я обрела ее снова. Только теперь она настоящая и имеет совсем другую силу. Я принимаю в себе все, и за это по-настоящему себя люблю».
Борьба за любовь к себе оставила отметину и на теле звезды: на левом плече она сделала татуировку «verve». У этого слова много значений: это и сила духа, и энергия, и живость, а главное – яркая индивидуальность художника. «У меня много таких инсайдов моей жизни отображено на моем теле, – заявила певица. – А потерять любовь к себе – так бывает. И это может привести к невероятным трансформациям – духовным, личностным. Нужно иногда упасть на эмоциональное дно, чтобы оттуда выпрыгнуть наверх».