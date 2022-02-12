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Не узнать! Zivert кардинально сменила имидж

Zivert ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Короткая стрижка совершенно преобразила певицу, которая окончательно избавилась от африканских кудряшек. Теперь она, отмечают поклонники, вылитая голливудская звезда Холли Берри.

Еще одно новшество – в ее команде, которую она называет просто «Семья», появилась бэк-вокалистка Вива. Девушка приехала из Италии, где работала официанткой, и не только покорила своим музыкальным талантом российскую звезду, но и стала полноправной участницей ее лейбла, пишет Lady.mail.ru.

«В этой «Семье» я мать, – заявила Zivert ведущим шоу. – А свою итальянскую дочурку я нашла случайно год назад. Она только недавно приехала, а мы уже выступаем вместе. Она увидела меня на передаче, где я на итальянском пела песню «Credo», и полюбила мое творчество. Человек, не знающий русского языка, влюбился в мои песни».

Теперь Zivert планирует трансформировать и свое творчество, отказавшись от фирменного винтажного звучания, принесшего ей популярность. «Хочется пробовать разное, идти на поиски новых сокровищ, – отметила певица. – Я не говорю, что это завершение и завтра я уйду в рок. Но сейчас, знаете ли, все может быть».

Однако периоду обновления и подъема, когда стало возможным все, предшествовала настоящая депрессия, призналась Zivert. «Я потеряла любовь к себе, и мне потребовался почти год, чтобы пройти сильные трансформации, – рассказала она. – И я обрела ее снова. Только теперь она настоящая и имеет совсем другую силу. Я принимаю в себе все, и за это по-настоящему себя люблю».

Борьба за любовь к себе оставила отметину и на теле звезды: на левом плече она сделала татуировку «verve». У этого слова много значений: это и сила духа, и энергия, и живость, а главное – яркая индивидуальность художника. «У меня много таких инсайдов моей жизни отображено на моем теле, – заявила певица. – А потерять любовь к себе – так бывает. И это может привести к невероятным трансформациям – духовным, личностным. Нужно иногда упасть на эмоциональное дно, чтобы оттуда выпрыгнуть наверх».

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