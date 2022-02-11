Круэлла в новом исполнении! Вера Алентова предстала в дерзком образе накануне 80-летия

На премьерном показе Алентова, по словам зрителей, была неотразима. Многие отметили, что ей к лицу образ стервозной дамы.

Героиня Веры Валентиновны — создательница империи красоты Елена Рубинштейн. Сама артистка в жизни не слишком увлекается новинками в области косметологии, отмечая, что отдает предпочтение проверенным средствам.

«Во время моей молодости я пользовалась в основном кремом «Янтарь» советского производства. Тогда не было большого выбора, да иностранных кремов в нашу страну не поставляли. Хотя открою тайну: все кремы абсолютно одинаковые — наши, французские, итальянские», — отметила 79-летняя Алентова.

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Актриса не скрывает, что ей по душе новый сценический образ. Вот только попросила не сравнивать ее с другими известными персонажами.

«Никаких сравнений нет, да и не видела я Круэллы. Одежда — не моя компетенция. Это все придумала замечательный художник Виктория Севрюкова», — подчеркнула звезда советского кино.

Напомним, более полугода назад в семье Веры Алентовой произошла трагедия — из жизни ушел супруг Владимир Меньшов, с которым она прожила более 50 лет. Стоит ли говорить о том, что артистка тяжело переживала утрату. Но через некоторое время вдова режиссера вернулась на театральную сцену. По словам близких, именно работа помогла ей отвлечься от тяжелых мыслей.