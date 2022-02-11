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Круэлла в новом исполнении! Вера Алентова предстала в дерзком образе накануне 80-летия

Вера Алентова ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

21 февраля Вере Валентиновне исполнится 80 лет. Юбилей артистка отметит на театральной сцене — в этот день она блеснет в главной роли в постановке «Мадам Рубинштейн», пишет «Стархит».

На премьерном показе Алентова, по словам зрителей, была неотразима. Многие отметили, что ей к лицу образ стервозной дамы.

Героиня Веры Валентиновны — создательница империи красоты Елена Рубинштейн. Сама артистка в жизни не слишком увлекается новинками в области косметологии, отмечая, что отдает предпочтение проверенным средствам.

«Во время моей молодости я пользовалась в основном кремом «Янтарь» советского производства. Тогда не было большого выбора, да иностранных кремов в нашу страну не поставляли. Хотя открою тайну: все кремы абсолютно одинаковые — наши, французские, итальянские», — отметила 79-летняя Алентова.

Публика восхитилась игрой артистки, которой скоро исполнится 80 лет ФОТО: скриншот видео

Актриса не скрывает, что ей по душе новый сценический образ. Вот только попросила не сравнивать ее с другими известными персонажами.

«Никаких сравнений нет, да и не видела я Круэллы. Одежда — не моя компетенция. Это все придумала замечательный художник Виктория Севрюкова», — подчеркнула звезда советского кино.

Напомним, более полугода назад в семье Веры Алентовой произошла трагедия — из жизни ушел супруг Владимир Меньшов, с которым она прожила более 50 лет. Стоит ли говорить о том, что артистка тяжело переживала утрату. Но через некоторое время вдова режиссера вернулась на театральную сцену. По словам близких, именно работа помогла ей отвлечься от тяжелых мыслей.

Алентова преобразилась ради роли ФОТО: скриншот видео
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