Бар, фафоровая посуда, подушки и одеяла: Finnair обновляет свои самолеты

Серьезное обновление пассажирского салона коснется всех дальнемагистральных самолетов Finnair марки Airbus A350 и A330, уже в течение ближайших двух лет они претерпят изменения, которые затронут все классы – от туристического до бизнес-класса. Этот полноценный опыт полета в сочетании с инновационным стилем обслуживания на борту будет доступен с весны 2022 года. Направления будут объявлены 1 марта.

«Цель 200-миллионных инвестиций заключается в том, чтобы обеспечить наилучший опыт перелетов для пассажиров всех классов, – говорит главный исполнительный директор авиакомпании Finnair Топи Маннер. – Эпоха пандемии ударила по авиации очень сильно, но наше стремление предложить пассажирам лучшие, чем сегодня, авиаперевозки в Европу, Азию и США остается неизменным».

Новейший дизайн кресел бизнес-класса был разработан в ходе плодотворной работы с Collins Aerospace. Салон с уникальным дизайном откроет для путешественников новые возможности для сидения и сна на борту, а также позволит пассажирам бизнес-класса создать вокруг себя приватную и расслабляющую атмосферу в ходе длительного перелета.

ФОТО: Finnair

«Бесконечные мозговые штурмы, внимательность к мельчайшим деталям – все это делается для того, чтобы создать для наших пассажиров лучшие кресла и среду в бизнес-классе, - говорит исполнительный директор Finnair в странах Балтии и в Восточной Европе Арунас Скуя. – «Мы с нетерпением ждем возможности предложить всем пассажирам Finnair более комфортные перелеты».

Изменения на борту дальнемагистральных самолетов не произойдут за один день, на это потребуется два года. Новый премиум-эконом класс будет сначала доступен на всех трансатлантических перелетах. «Потребность в улучшении качества авиаперевозок за время пандемии приобрела совершенно иное значение. Мы уверены, что наши новые удобные кресла и новый премиум-эконом класс с большим пространством для ног будут очень популярными среди пассажиров, желающих во время рейса чего-то большего», - добавляет Скуя.

Дизайн Finnair в премиум-эконом и бизнес-классе выполненный в тепло-темной успокаивающей цветовой гамме имитирует цветовую палитру залов ожидания Finnair для полетов, не входящих в Шенгенскую зону.

На борту всех обновленных самолетов будет барная стойка и сам бар. Модернизация салона бизнес-класса также включает в себя новый вид услуг для повышения удобства пассажиров.

ФОТО: Finnair

У пассажиров авиакомпании появится возможность насладиться разнообразными блюдами, которые будут подавать в фарфоровой посуде, созданной специально для Finnair при сотрудничестве ведущего финского дизайнера Харри Коскинена и бренда Iittala. Marimekko создали новую коллекцию уникального текстиля, включающую одеяло и подушки для бизнес-класса, а также подушку для шеи и тканое одеяло для премиум-эконом класса, которые дополняют теплые и уютные цвета самолета и обеспечивают небывалый комфорт для пассажиров.

Авиакомпания также вложила средства в обновление салона эконом-класса для дальнемагистральных рейсов, добавив новые сиденья и большие экраны Inflight Entertainment (IFE) для одного самолета A330 и трех самолетов A350.

Дальнемагистральные рейсы - ключевой элемент стратегии Finnair. Авиакомпания специализируется на соединении Европы и Азии короткими и экологичными рейсами, а также предлагает отличные перелеты в США.