ВИДЕО ⟩ Фаворит Eesti Laul STEFAN: «Высокой оценки букмекеров я чуть-чуть боюсь»

– Музыка была написана в таком стиле, совсем как для спагетти-вестерна. А один из самых известных фильмов в этом жанре – The Good, the Bad and the Ugly (Хороший, плохой, злой). Вот мы и решили отправиться в то же место, где этот фильм снимался. Возможно, когда-то Клинт Иствуд ночевал в отеле, где мы останавливались во время съемок.