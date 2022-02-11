ВИДЕО ⟩ Фаворит Eesti Laul STEFAN: «Высокой оценки букмекеров я чуть-чуть боюсь»

В этом году победу в конкурсе Eesti Laul букмекеры пророчат Стефану Айрапетяну, который выступает под сценическим именем STEFAN.

Музыкант становится финалистом эстонского отборочного конкурса Eesti Laul уже в четвертый раз. Стефан трижды был на волосок от заветного «Евровидения», улыбнется ли удача эстонскому парню с армянскими корнями на этот раз, мы узнаем уже в субботу, 12 февраля.

Поскольку сам певец накануне ответственного выступления из-за коронавируса старается свести к минимуму все контакты, мы вышли с ним на видеосвязь. Звонок Стефан принял у себя дома, был очень улыбчив и приветлив, сказал, что к финалу Eesti Laul готов, но все же волнуется – конкурс есть конкурс.

Стефан показал свой талисман. ФОТО: Кадр из видео

– Стефан, как ты оцениваешь свои шансы на победу в финале Eesti Laul? Букмекеры в этом году ставят именно на тебя!

– Я постараюсь выдать максимум, а остальное зависит от зрителей. Если придусь по душе, то они будут голосовать за меня.

Оценки букмекеров, напротив, я чуть-чуть боюсь. Вдруг это повлияет на мнение людей, которые подумают: «он все равно победит – не будем голосовать за него».

Никогда нельзя быть уверенным, к прогнозам я отношусь с опаской.

– Уже в четвертый раз ты борешься за возможность представить Эстонию на «Евровидении». Причем, каждый раз проходишь в финал Eesti Laul. Откуда такое упорство?

– В Эстонии Eesti Laul – самый большой телепроект, который смотрит полмиллиона человек точно. Я узнавал! Для эстонских артистов это самая лучшая возможность показать себя. Почему бы ей не воспользоваться, если у тебя есть хорошая песня? Я рад, что каждый раз, когда отправлял заявку – попадал на конкурс.

– На этот раз волнуешься?

– Конечно! На конкурсах всегда есть волнение, но с каждым разом его все меньше и меньше. Мне, кажется, что в этом году я чувствую себя намного увереннее. Опыта больше, да и песня мне очень по душе.

В финал Eesti Laul–2022 STEFAN попал с песней «Hope» (Надежда) – слова и музыку он написал сам, с фонограммой помог музыкант и хороший знакомый, в прошлом тоже финалист Eesti Laul, Карл Рейсманн.

– Как была написана композиция «Hope», о чем она?

– Песня была написана два года назад и ждала своего момента. Она родилась под воздействием тех тревожных событий, которые творились в мире: коронавирус, разные политические конфликты.

Все это вызвало во мне бурю эмоций, захотелось друг друга поддержать: давайте, ребята, не сдаваться, бороться до последнего. Не терять надежды, что завтрашний день – в наших руках!

– Особое внимание привлекает видеоклип к песне, где и когда он снимался?