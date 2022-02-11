ВИДЕО ⟩ Фаворит Eesti Laul STEFAN: «Высокой оценки букмекеров я чуть-чуть боюсь»

Певец, у которого есть все шансы представить Эстонию на «Евровидении», отправился по маршруту Клинта Иствуда. Клип на песню, с которой STEFAN выступит в финале Eesti Laul, был снят в тех же местах, где ступала нога легендарного ковбоя из вестерна «Хороший, плохой, злой». Шерстяное пончо, шляпа, кожаные сапоги в сорокоградусную жару, но оно того стоило – знакомые пейзажи вызывают флэшбеки у каждого.
В этом году победу в конкурсе Eesti Laul букмекеры пророчат Стефану Айрапетяну, который выступает под сценическим именем STEFAN.
Музыкант становится финалистом эстонского отборочного конкурса Eesti Laul уже в четвертый раз. Стефан трижды был на волосок от заветного «Евровидения», улыбнется ли удача эстонскому парню с армянскими корнями на этот раз, мы узнаем уже в субботу, 12 февраля.
Поскольку сам певец накануне ответственного выступления из-за коронавируса старается свести к минимуму все контакты, мы вышли с ним на видеосвязь. Звонок Стефан принял у себя дома, был очень улыбчив и приветлив, сказал, что к финалу Eesti Laul готов, но все же волнуется – конкурс есть конкурс.
– Стефан, как ты оцениваешь свои шансы на победу в финале Eesti Laul? Букмекеры в этом году ставят именно на тебя!
– Я постараюсь выдать максимум, а остальное зависит от зрителей. Если придусь по душе, то они будут голосовать за меня.
Оценки букмекеров, напротив, я чуть-чуть боюсь. Вдруг это повлияет на мнение людей, которые подумают: «он все равно победит – не будем голосовать за него».
Никогда нельзя быть уверенным, к прогнозам я отношусь с опаской.
– Уже в четвертый раз ты борешься за возможность представить Эстонию на «Евровидении». Причем, каждый раз проходишь в финал Eesti Laul. Откуда такое упорство?
– В Эстонии Eesti Laul – самый большой телепроект, который смотрит полмиллиона человек точно. Я узнавал! Для эстонских артистов это самая лучшая возможность показать себя. Почему бы ей не воспользоваться, если у тебя есть хорошая песня? Я рад, что каждый раз, когда отправлял заявку – попадал на конкурс.
– На этот раз волнуешься?
– Конечно! На конкурсах всегда есть волнение, но с каждым разом его все меньше и меньше. Мне, кажется, что в этом году я чувствую себя намного увереннее. Опыта больше, да и песня мне очень по душе.
В финал Eesti Laul–2022 STEFAN попал с песней «Hope» (Надежда) – слова и музыку он написал сам, с фонограммой помог музыкант и хороший знакомый, в прошлом тоже финалист Eesti Laul, Карл Рейсманн.
– Как была написана композиция «Hope», о чем она?
– Песня была написана два года назад и ждала своего момента. Она родилась под воздействием тех тревожных событий, которые творились в мире: коронавирус, разные политические конфликты.
Все это вызвало во мне бурю эмоций, захотелось друг друга поддержать: давайте, ребята, не сдаваться, бороться до последнего. Не терять надежды, что завтрашний день – в наших руках!
– Особое внимание привлекает видеоклип к песне, где и когда он снимался?
– Снимался клип в испанской Табернас – единственной пустыне в Европе. В Испанию мы поехали с начинающими эстонскими видеографами братьями Эско (EskoBros). Снимали в октябре, но было очень жарко – сорок градусов.
Перед съемками обо всем заранее договорились и думали, что в Испании у нас все подготовлено: дроны, актеры, лошади. Но когда приехали на место, выяснилось, что ничего-то и нет. Казалось, что это невозможно, но мы начали с нуля искать себе команду и каким чудом за один день нашли всех, даже похожего на меня ребенка. Мальчика сыграл сын сестры местного визажиста.
– Судя по картинке, снять такой клип было недешево, ведь выглядит он как маленький голливудский фильм.
– Насчет цифр я сказать не могу, за это отвечал мой менеджер. Но мы сделали ставку на это эффектное место – естественные декорации. Команда была небольшая, и съемки в Испании оказалось даже выгоднее, чем если бы мы попытались нечто подобное снять тут, у нас.
– Почему была выбрана именно ковбойская тема?
– Музыка была написана в таком стиле, совсем как для спагетти-вестерна. А один из самых известных фильмов в этом жанре – The Good, the Bad and the Ugly (Хороший, плохой, злой). Вот мы и решили отправиться в то же место, где этот фильм снимался. Возможно, когда-то Клинт Иствуд ночевал в отеле, где мы останавливались во время съемок.
– Очень жаль, что сейчас мы не можем встретиться в реальной жизни, но ты обещал дать интервью нашему порталу после финала Eesti Laul.
– Мне тоже очень жаль, вживую – это совсем другие эмоции, другой разговор, но сейчас на кону стоит очень много и не хочется рисковать.
Перед финалом нас всех тестируют, и если будет позитивный результат, меня просто не пустят на сцену.
– Я желаю тебе удачи в эту субботу! Есть ли у тебя какой-то талисман или ритуал, чтобы ее привлечь?
Стефан кивает и с интригующей улыбкой уходит в соседнюю комнату, оттуда он приносит резной крест на деревянных четках.
– Это мой талисман, в финале он будет у меня на шее. Это подарок от моей армянской бабушки, она сказала: «пусть он будет все время с тобой, тогда ты знаешь, что с тобой – вся армянская семья, и мы тебя очень любим». Всегда, когда у меня на шее этот крест, я это чувствую!