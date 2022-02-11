Памятка: что должен знать посетитель финала Eesti Laul в Saku Suurhall в эту субботу!

По распоряжению правительства на заключительные концерты в Saku Suurhall допускаются до 3000 зрителей. В интересах публики и артистов приняты специальные меры по сокращению контактов на месте.
«К финалу Eesti Laul мы изменили план зала и движения людей. Saku Suurhall разделен на разные зоны и места рассредоточены», — говорит Сийм Сирелпуу, руководитель внутренних мероприятий Saku Suurhall, отвечающий за организацию мероприятия.
Зрители будут попадать в зал через разные входы согласно купленным местам, перемещение между уровнями запрещено. Обязательно ношение маски при нахождении в помещении.
Организаторы просят людей приходить вовремя, потому что при входе в зал проверяется COVID-паспорт. В случае признаков болезни и малейших подозрений на заболевание организаторы просят оставаться дома и смотреть финалы в прямом эфире по телевидению. «Мы рекомендуем вам пройти экспресс-тест дома, прежде чем идти на мероприятие», — добавляет Сирелпуу.
Информация и правила для аудитории
Все посетители концертов в возрасте от 12 лет должны носить маску с момента входа в помещение до выхода оттуда. Также бесплатно предоставляются маски для гостей мероприятия на месте.
По прибытии в Saku Suurhall необходимо предъявить билет на концерт, COVID-сертификат и документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующими в стране правилами. Посетители в возрасте от 12 до 17 лет также могут участвовать в мероприятии с отрицательным результатом теста. Тест на антиген должен быть выполнен не позднее, чем за 48 часов, а ПЦР-тест — за 72 часа до участия в мероприятии. Участники младше 12 лет не обязаны предоставлять сертификаты.
Зрителей просят прибыть заранее, чтобы пройти проверку COVID-сертификата и билетов и найти нужные места в зале. Перед прямой трансляцией двери Saku Suurhall будут открыты уже в 17:30, на своих местах просят быть в 19:15.
Входы разделены по секторам, зрители могут попасть в зал только через вход, соответствующий купленным местами:
- Если место находится на первом уровне, заходите через главный вход.
- Если место находится на втором уровне, вход осуществляется через проходную башню C.
- Если место находится в партере, заходите через входы A2 и B2.
В связи с мерами по борьбе с COVID-19 еда и напитки на трибунах и в партере запрещены.
Финал Eesti Laul будет транслироваться в субботу по национальным каналам вещания. Прямая трансляция начинается в 19:30 и продолжается после «Актуальной камеры». В 21:00 прямая трансляция из Saku Suurhall начнется на ETV2. Помимо Eesti Televisioon, Eesti Laul будет транслироваться также на ETV+, Raadio 2, портале err.ee и интернет-канале Jupiter. ETV представит финал специальной программой в 18.45, Radio 2 начнёт со специальной программы в 17.00.
Eesti Laulu finaalsaadet vahendavad laupäeval rahvusringhäälingu kanalid. Otsesaade algab kell 19.30 ning jätkub pärast «Aktuaalset kaamerat». Kell 21 lülitub Saku Suurhalli otsesaatega ETV2. Eesti Laulu vahendavad lisaks Eesti Televisioonile veel ETV+, Raadio 2, err.ee portaal ja veebikanal Jupiter. ETV juhatab finaaliõhtu sisse erisaatega kell 18.45, Raadio 2 alustab erisaatega kell 17.