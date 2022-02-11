Памятка: что должен знать посетитель финала Eesti Laul в Saku Suurhall в эту субботу!

По распоряжению правительства на заключительные концерты в Saku Suurhall допускаются до 3000 зрителей. В интересах публики и артистов приняты специальные меры по сокращению контактов на месте.

«К финалу Eesti Laul мы изменили план зала и движения людей. Saku Suurhall разделен на разные зоны и места рассредоточены», — говорит Сийм Сирелпуу, руководитель внутренних мероприятий Saku Suurhall, отвечающий за организацию мероприятия.

Зрители будут попадать в зал через разные входы согласно купленным местам, перемещение между уровнями запрещено. Обязательно ношение маски при нахождении в помещении.

Организаторы просят людей приходить вовремя, потому что при входе в зал проверяется COVID-паспорт. В случае признаков болезни и малейших подозрений на заболевание организаторы просят оставаться дома и смотреть финалы в прямом эфире по телевидению. «Мы рекомендуем вам пройти экспресс-тест дома, прежде чем идти на мероприятие», — добавляет Сирелпуу.

Информация и правила для аудитории

Все посетители концертов в возрасте от 12 лет должны носить маску с момента входа в помещение до выхода оттуда. Также бесплатно предоставляются маски для гостей мероприятия на месте.

По прибытии в Saku Suurhall необходимо предъявить билет на концерт, COVID-сертификат и документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующими в стране правилами. Посетители в возрасте от 12 до 17 лет также могут участвовать в мероприятии с отрицательным результатом теста. Тест на антиген должен быть выполнен не позднее, чем за 48 часов, а ПЦР-тест — за 72 часа до участия в мероприятии. Участники младше 12 лет не обязаны предоставлять сертификаты.

Зрителей просят прибыть заранее, чтобы пройти проверку COVID-сертификата и билетов и найти нужные места в зале. Перед прямой трансляцией двери Saku Suurhall будут открыты уже в 17:30, на своих местах просят быть в 19:15.

Входы разделены по секторам, зрители могут попасть в зал только через вход, соответствующий купленным местами:

Если место находится на первом уровне, заходите через главный вход.

Если место находится на втором уровне, вход осуществляется через проходную башню C.

Если место находится в партере, заходите через входы A2 и B2.

В связи с мерами по борьбе с COVID-19 еда и напитки на трибунах и в партере запрещены.

Финал Eesti Laul будет транслироваться в субботу по национальным каналам вещания. Прямая трансляция начинается в 19:30 и продолжается после «Актуальной камеры». В 21:00 прямая трансляция из Saku Suurhall начнется на ETV2. Помимо Eesti Televisioon, Eesti Laul будет транслироваться также на ETV+, Raadio 2, портале err.ee и интернет-канале Jupiter. ETV представит финал специальной программой в 18.45, Radio 2 начнёт со специальной программы в 17.00.