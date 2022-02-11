Борода лопатой и галстук-бабочка: 7 деталей мужского стиля, которые всех достали

Борода лопатой и подкрученные усы

Ламберсексуальность — это прекрасно. Выходишь на улицу, а вокруг одни лесорубы. Могучие бородатые мужики, настоящие самцы: сильные и брутальные. Борода лопатой, усы лихо закручены, взгляд прямой и сумрачный. Ура? Да как бы не так! Это все тот же тощий хипстер-ноги-веточки, у которого волосатость повысилась. По этому поводу он вылез наконец из кофейни и переместился в барбершоп. Это такое специальное место, где бороду расчесывают, укладывают и поливают розовой водой. В общем, классика: на словах ты Лев Толстой, а на деле опять стянул у мамы трофейный тюбик бальзама «Болгарская роза».

Кок и гулька

С тех пор как мужчины стали носить коки и гульки, наша жизнь существенно улучшилась. Выходишь погулять, а вокруг тебя сплошной секс: по правую руку Элвисы маршируют, по левую гордые самураи крадутся. Выбирай — не хочу! И ведь действительно не хочется, знаете ли. Потому что под гульками вместо острых, как бритва, самурайских скул колышутся и розовеют упругие славянские щечки. А про то, что мы видим под коками, как-то и говорить неловко. Элвис, бедняга, и без того так часто в гробу вертится, что наверняка уже пробурил шурф к земному ядру.

Джинсы-скинни

Сезонное похолодание, как всегда, сопровождается массовой миграцией кузнечиков в теплые края. Во всяком случае, примерно так выглядят печальные юноши в лосинах - то есть, простите, в узких джинсах. Наверное, это такой способ сыграть на нашем материнском инстинкте: юношу с такими тоненькими ногами немедленно хочется накормить. А если штанишки ему коротки, что тоже часто встречается, то еще и обогреть. А потом выйти на улицу и крикнуть: «Мамочки, кто мальчика потерял?»

Белые кеды

В белых кедах определенно что-то есть. Во всяком случае, если мужчина их носит и они остаются белыми — это многое говорит о его чистоплотности. Вернее, говорило бы, если бы он был такой один. Но они же все, все поголовно бегают в белых тапочках. Выходишь на улицу — а там зомби-апокалипсис: покойнички выкопались из своих уютных могил и стоят в очереди в кафе. За живой водой, наверное.

Очки без диоптрий

В толстой роговой оправе, как у дедушки. Прекрасный модный аксессуар для мужчин с плохим зрением. А мужчинам с хорошим зрением, которые носят очки без диоптрий, все-таки требуется консультация офтальмолога. Они что, правда думают, что со стороны незаметно отсутствие диоптрий? Или все-таки видят? Может, к мозгоправу тогда? Он, говорят, может отучить от привычки выдавать желаемое за действительное. В том смысле, что очки ума не прибавляют, нет. И умный вид, честно сказать, так себе выходит.

Галстук-бабочка

Если говорить откровенно, то бабочки, которые полагается носить со смокингами, нам вовсе не нравятся. И мы понимаем, почему именно этот аксессуар все стали носить. Это такая ирония: кому нужен этот строгий стиль, границы давно стерлись, бабочка — это смешно и мило! Да-да. Мы согласны. Мы были согласны, пока все не начали носить бабочки. Это, знаете, как с шуткой про рок против наркотиков, который как пчелы против меда: ее все повторяли, все смеялись, а потом - хоп! — и ее Петросян со сцены читает. И все сразу сделали сложные лица. Пчелы? Рок? Не, не слышали. Смекаете?

Стиль «сиротка Хася»