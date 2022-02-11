Борода лопатой и галстук-бабочка: 7 деталей мужского стиля, которые всех достали

Борода лопатой и подкрученные усы
Ламберсексуальность — это прекрасно. Выходишь на улицу, а вокруг одни лесорубы. Могучие бородатые мужики, настоящие самцы: сильные и брутальные. Борода лопатой, усы лихо закручены, взгляд прямой и сумрачный. Ура? Да как бы не так! Это все тот же тощий хипстер-ноги-веточки, у которого волосатость повысилась. По этому поводу он вылез наконец из кофейни и переместился в барбершоп. Это такое специальное место, где бороду расчесывают, укладывают и поливают розовой водой. В общем, классика: на словах ты Лев Толстой, а на деле опять стянул у мамы трофейный тюбик бальзама «Болгарская роза».
С тех пор как мужчины стали носить коки и гульки, наша жизнь существенно улучшилась. Выходишь погулять, а вокруг тебя сплошной секс: по правую руку Элвисы маршируют, по левую гордые самураи крадутся. Выбирай — не хочу! И ведь действительно не хочется, знаете ли. Потому что под гульками вместо острых, как бритва, самурайских скул колышутся и розовеют упругие славянские щечки. А про то, что мы видим под коками, как-то и говорить неловко. Элвис, бедняга, и без того так часто в гробу вертится, что наверняка уже пробурил шурф к земному ядру.
Сезонное похолодание, как всегда, сопровождается массовой миграцией кузнечиков в теплые края. Во всяком случае, примерно так выглядят печальные юноши в лосинах - то есть, простите, в узких джинсах. Наверное, это такой способ сыграть на нашем материнском инстинкте: юношу с такими тоненькими ногами немедленно хочется накормить. А если штанишки ему коротки, что тоже часто встречается, то еще и обогреть. А потом выйти на улицу и крикнуть: «Мамочки, кто мальчика потерял?»
В белых кедах определенно что-то есть. Во всяком случае, если мужчина их носит и они остаются белыми — это многое говорит о его чистоплотности. Вернее, говорило бы, если бы он был такой один. Но они же все, все поголовно бегают в белых тапочках. Выходишь на улицу — а там зомби-апокалипсис: покойнички выкопались из своих уютных могил и стоят в очереди в кафе. За живой водой, наверное.
В толстой роговой оправе, как у дедушки. Прекрасный модный аксессуар для мужчин с плохим зрением. А мужчинам с хорошим зрением, которые носят очки без диоптрий, все-таки требуется консультация офтальмолога. Они что, правда думают, что со стороны незаметно отсутствие диоптрий? Или все-таки видят? Может, к мозгоправу тогда? Он, говорят, может отучить от привычки выдавать желаемое за действительное. В том смысле, что очки ума не прибавляют, нет. И умный вид, честно сказать, так себе выходит.
Если говорить откровенно, то бабочки, которые полагается носить со смокингами, нам вовсе не нравятся. И мы понимаем, почему именно этот аксессуар все стали носить. Это такая ирония: кому нужен этот строгий стиль, границы давно стерлись, бабочка — это смешно и мило! Да-да. Мы согласны. Мы были согласны, пока все не начали носить бабочки. Это, знаете, как с шуткой про рок против наркотиков, который как пчелы против меда: ее все повторяли, все смеялись, а потом - хоп! — и ее Петросян со сцены читает. И все сразу сделали сложные лица. Пчелы? Рок? Не, не слышали. Смекаете?
Сами мы не местные, отстали от поезда, люди добрые, помогите, кто чем сможет, дай бог вам здоровьичка... Знаете, японский бомж, которого в Интернете перепутали с модным манекенщиком, — он такой один. Всем остальным сироткам в модных шмотках хочется подать копеечку, и... И нет, больше ничего не хочется. Извините, пишет Cosmo.