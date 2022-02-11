Больную раком актрису Зинаиду Кириенко парализовало
Стало известно о новом несчастье борющейся с раком актрисы Зинаиды Кириенко. 88-летнюю звезду российского кинематографа госпитализировали с инсультом, сообщает eg.ru.
Стало известно о новом несчастье борющейся с раком актрисы Зинаиды Кириенко. 88-летнюю звезду российского кинематографа госпитализировали с инсультом, сообщает eg.ru.
В больницу Зинаиду Кириенко отправили с геморрагическим инсультом. Она частично парализована. Кроме того, как сообщают источники, Зинаида Михайловна получила положительный тест на коронавирус. Он осложняет состояние актрисы, которое на данный момент оценивается как крайне тяжелое. Сейчас Кириенко находится в реанимации.
Зинаида Кириенко до сих пор любима десятками миллионов зрителей. Она прославилась благодаря лентам «Тихий Дон», «Судьба человека», «Казаки», «Два Капитана» и другим не менее знаменитым картинам. В молодости актрису называли русской красавицей и хвалили за идеальное воплощение на экранах настоящей донской казачки.
Вот уже больше десяти лет Зинаида Михайловна нигде не снимается. Последняя картина с ее участием вышла в 2007 году. Зато ее часто приглашали на съемки ток-шоу и документальных фильмов. Кроме того, она участвовала в кинофестивалях и охотно встречалась со зрителями. На личную жизнь артистка тоже не жаловалось, у нее большая семья. Сыновья Кириенко уже давно обзавелись собственными детьми, подарив маме пятерых внуков. Так что она всегда была окружена заботой и любовью. И благодаря близким актриса вовремя оказалась в больнице.
Сейчас состояние 88-летней звезды оставляет желать лучшего. Хотя заразилась Зинаида Михайловна омикроном, который переносится легче дельты, она все же находится в группе риска из-за своего возраста. Известно, что госпитализировали ее в бессознательном состоянии. Незадолго до этого она перестала реагировать на вопросы близких. Пока что подробностей о состоянии переведенной в реанимацию звезды отечественного кинематографа нет. Родные Кириенко тоже больше не выходили на связь.