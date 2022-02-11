Больную раком актрису Зинаиду Кириенко парализовало

В больницу Зинаиду Кириенко отправили с геморрагическим инсультом. Она частично парализована. Кроме того, как сообщают источники, Зинаида Михайловна получила положительный тест на коронавирус. Он осложняет состояние актрисы, которое на данный момент оценивается как крайне тяжелое. Сейчас Кириенко находится в реанимации.

Зинаида Кириенко до сих пор любима десятками миллионов зрителей. Она прославилась благодаря лентам «Тихий Дон», «Судьба человека», «Казаки», «Два Капитана» и другим не менее знаменитым картинам. В молодости актрису называли русской красавицей и хвалили за идеальное воплощение на экранах настоящей донской казачки.

Вот уже больше десяти лет Зинаида Михайловна нигде не снимается. Последняя картина с ее участием вышла в 2007 году. Зато ее часто приглашали на съемки ток-шоу и документальных фильмов. Кроме того, она участвовала в кинофестивалях и охотно встречалась со зрителями. На личную жизнь артистка тоже не жаловалось, у нее большая семья. Сыновья Кириенко уже давно обзавелись собственными детьми, подарив маме пятерых внуков. Так что она всегда была окружена заботой и любовью. И благодаря близким актриса вовремя оказалась в больнице.