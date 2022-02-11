Вот это ASSmus: Кристина Асмус восхитила фанатов фото с неожиданного ракурса

Так, подписчики ее Instagram полюбовались на любимую актрису с неожиданного ракурса, но остались довольны. Асмус устала на очередных съемках и решила немного расслабиться и принять удобную позу, выбрав для этого перилла ограждения. «Муд, когда спала 2 часа и у тебя целый день съемки на французском языке…» — пожаловалась Асмус.