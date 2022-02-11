Названы семь полезных свойств бананов

Бананы обладают рядом полезных для организма микроэлементов, причем вне зависимости от того, в каком виде употреблять этот фрукт в пищу. Авторы портала Eat This, Not That перечислили самые главные из них.

Первым делом бананы богаты калием. В одном фрукте содержание составляет 9% от дневной нормы. Однако в случае сильной нехватки этого микроэлемента стоит добавить в свой рацион картофель, батату, шпинат либо чечевицу. Там калия содержится в два раза больше.

Помимо этого, в бананах содержится крахмал, который по мере созревания превращается в сахар. Иными словами, чем спелее этот фрукт, тем заметнее поднимается уровень сахар в крови при употреблении банана.

Однако, если есть бананы еще в зеленом виде, то человек получит обратный эффект по стабилизации сахара в крови. По этой причине людям с сахарным диабетом стоит воздержаться от употребления бананов либо ограничить их, так как этот фрукт еще является источников углеводов (15 гр.).

Также при застое в желудке банан может оказать пагубный эффект из-за содержания в них пектиновой полисахариды и устойчивого крахмала, что еще сильнее замедляет процесс пищеварения. При этом во время диареи эффект будет ровно противоположным.

Четвертый микроэлемент полезный для организма человека – это 10% нормы калия и магния, который выполняет роль электролитов в организме. Эти микроэлементы отвечают за доставку воды и энергии в мышцы. Поэтому после тренировки стоит съесть один банан и выпить много воды.

Бананы полезны для профилактики обезвоживания, так как электролиты с водой способствуют лучшей гидрации организма, что также особенно важно до и после тренировок.

Еще одним свойством бананов является стабилизация давления за счет снижения количества натрия в крови и увеличения калия. Ведь при изрядном количестве натрия в кровь идет повышение артериального давления, однако бананы балансируют этот микроэлемент, стабилизируя тем самым и давление.