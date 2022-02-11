Никудышный туалет для инвалидов: город Таллинн считает, что все в порядке

Режиссер и креативный директор TV3 Урмас Ээро Лийв написал в социальной сети критический пост о таллиннском общественном туалете.

Урмас Ээро Лийв ФОТО: TV3

«Общественный туалет в Таллинне на бульваре Мере. Для людей на инвалидных колясках предусмотрена средняя дверь. Представьте себя на месте этих людей и попытайтесь попасть туда. Двери открываются наружу», – написал Лийв о туалете на бульваре Мере.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг комментирует эту фотографию в общих чертах. «При строительстве туалета мы взяли за основу требования, предъявляемые к туалетам для инвалидов. Мы также привлекли специалиста Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, представляющего потребности людей с ограниченными возможностями, который также передвигается на коляске. Он осмотрел все туалеты и сделал только одно замечание о подъезде на Фальги-теэ, который мы тут же исправили», – говорит Сульг.

«Печально, но такая картина вовсе не удивительна», – комментирует исполнительный руководитель Эстонского союза людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Вейки Лаан. «Решением в таких ситуациях было, чтобы так называемый перрон, или как бы мы его ни называли, имел бы шириной перед дверью в 1,5 метра, что позволяло бы свободно маневрировать в инвалидной коляске», – предлагает простой вариант Лаан.

Вейки Лаан ФОТО: частный архив

В более длинном интервью, данном прошлой осенью, Лаан указывал на отсутствие туалетов для инвалидов или плохой доступ к ним. Они часто закрыты или из них делают кладовки.

Например, минувшим летом Лаан оказался в Рапла и решил за несколько свободных часов составить карту городских общественных туалетов.