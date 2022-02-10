Премьер-министр Кая Каллас отправилась на помощь в центр семейных врачей

Кая Каллас побывала в столичном центре семейных врачей Кивимяэ, где под руководством опытной семейной сестры Карины Богдановой общалась по телефону с обращавшимися с различными проблемами пациентами. Сегодня премьер-министр поделилась своими размышлениями и впечатлениями:

«Во время коронакризиса мы очень старались помочь невидимым жертвам. В то же время у нас есть и невидимые герои – наши врачи, медсестры, работники по уходу, полицейские, спасатели, водители скорой помощи, учителя и многие другие, кто каждый день на протяжении всего кризиса проделывал необыкновенную работу.

Распространение омикрон-штамма легло тяжелым бременем на центры семейных врачей. Вот почему ранним утром на прошлой неделе я выделила два часа, чтобы испытать то, что сейчас переживают семейные медсестры, принимающие звонки от пациентов. Я также увидела своими глазами, сколько интенсивной работы на самом деле происходит в кабинетах центра семейных врачей и как с этим справляются их сотрудники.

В центре семейных врачей Кивимяэ меня любезно приняли врач Кармен Йоллер и медсестры. На время я стала "добровольным регистратором". Я пыталась решить проблемы пациентов по телефону, как это делают каждый день в центрах семейных врачей по всей Эстонии. Сестра Карина Богданова сидела рядом со мной и помогала с более сложными вопросами.

В течение почти двух часов, пока я отвечала на звонки, телефон был буквально красным и без устали мигал. Львиная доля пациентов обращалась в связи с коронавирусом – просили направления на ПЦР-тест, заболевшие пациенты нуждались в рекомендациях по лечению, было также много желающих получить различную информацию.

К сожалению, были и звонки, на которые не удалось ответить, а людям просто не успели перезвонить. Это новая неизбежность для центров семейных врачей. По словам доктора Йоллер, в центр семейных врачей Кивимяэ поступает от 600 до 1500 звонков в день, многие звонят повторно. Если раньше можно было перезвонить всем, то во время омикрона это уже не так, и такая ситуация сейчац во многих центрах семейных врачей.

Это подтверждают и результаты недавнего опроса Эстонского общества семейных врачей. 99 процентов ответивших подтвердили, что текущая телефонная нагрузка увеличилась по сравнению с обычной, 34,5 процента из них говорят, что в такой ситуации хорошо, если удается ответить на половину из них. 35,1 процента ответивших заверили, что сотрудники полностью истощены. В большинстве центров сейчас увеличено рабочее время – нормальный рабочий день семейного врача увеличен до 12 часов, а семейной медсестры – до 10 часов. 83,6 процента ответили, что из-за пандемии коронавируса они почувствовали, что больше не могут выполнять свою работу с прежней производительностью и радостью.

Это очень тревожная ситуация как для людей, которые не могут дозвониться, так и для наших врачей и медсестер, которые работают под этой сумасшедшей нагрузкой.

Большое спасибо Эстонскому обществу семейных врачей, с которым мы поддерживали связь и обменивались информацией во время коронакризиса. Спасибо центру семейной медицины Кивимяэ, который позволил мне взглянуть на трудовую жизнь семейных врачей и сестер в это трудное время. Дорогие семейные врачи и семейные сестры Эстонии, вы делаете очень нужное дело, и я от всего сердца желаю вам выдержки.

Как говорят семейные врачи и ученый совет, омикрон – это не просто насморк, это серьезное заболевание. Для непривитого человека омикрон может быть так же опасен, как и предыдущие штаммы, число заболевших растет. Никто не застрахован от инфекции, но вакцинация обеспечивает более высокий уровень защиты от всех штаммов. Вакцинация также поможет снизить нагрузку на семейных врачей и сестер. Они хотят помогать, но, пожалуйста, помогите и себе и им – сделайте прививку.