Граждане, признавайтесь, кто съел миллион булочек!

«Из миллиона проданных булочек две трети были несладкими, а одна треть — сладкими. Бесспорными фаворитами среди покупателей являются пирожки с мясом, пирожки с сосисками и булочки с сыром. Из сладкой выпечки клиенты отдают предпочтение карманчикам с творогом, пирожкам с корицей и творожному штруделю с вишней», — сказала руководитель по закупкам R-Kiosk Трийн Вёрманн.

Примечательно, что даже каждая десятая булочка была продана в кафе Тартуской больницы Маарьямыйза. «Это означает, в среднем 270 проданных в день булочек. Конечно, на цифры продаж повлияла загруженность больницы в прошлом году. Будем надеяться, что свежая выпечка принесла минуты радости как пациентам, так и персоналу больницы», — добавила Вёрманн. Больше всего булочек было продано в декабре – почти 118 000 штук по всей Эстонии.

Помимо выпечки, бесспорным фаворитом посетителей R-Kiosk являются хот-доги, а также сэндвичи и салаты. В прошлом году клиенты приобрели полмиллиона хот-догов, четверть миллиона бутербродов и салатов. Хотя выбор свежих салатов большой, предпочтение отдается салатам с майонезом. Помимо популярных прохладительных и горячих напитков, небольшие магазины R-Kiosk и кафе Caffeine продавали почти миллион бутылок воды в год.