У певца Шуры выпали зубы во время концерта

«Пою сегодня концерт, и они, ***** [черт подери], выпали», — со смехом поделился Шура. Он также продемонстрировал подписчикам свои вставные верхние зубы, пишет Lenta.ru .

В подписи к видео артист пошутил, что инцидент «вернул его в 1990-е»: «Хотели меня снова беззубого, нате, получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!»